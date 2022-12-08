İklim krizine karşı kurulan Belediyeler Buluşması Bodrum’da toplanıyor

08 Aralık 2022 Perşembe, 09:37

Geçen Şubat ayında İzmir’den Karşıyaka Belediyesi, Eskişehir’den Tepebaşı Belediyesi, İstanbul’dan Şişli ve Kadıköy Belediyeleri, Adana’dan Seyhan Belediyesi, Bursa’dan Nilüfer Belediyesi ve Muğla’dan Bodrum Belediyesi’nin bir araya gelmesiyle oluşturulan Belediyeler Buluşması dördüncü kez toplanacak.

Belediyelerin oluşturduğu “İklim Koordinasyon Kurulu” buluşmalarda “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” kapsamında deneyimlerini paylaşıyor.

SİYASİLER VE AKADEMİSYENLER BİR ARAYA GELECEK

Daha önce Karşıyaka, Tepebaşı ve Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı buluşmaların 4.sü Bodrum Belediyesi’nce 10 Aralık 2022 tarihinde Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, akademisyenler ve gazetecilerin katılımı ile gerçekleşecek buluşmada, iklim değişikliği ile mücadelede belirlenen temalarda oturumlar düzenlenecek. 4. Belediyeler Buluşması’nın teması, “İklim Nötr Şehirler Hedefinde Adil Geçiş” olarak belirlendi.

PİYANO DİNLETİSİ İLE BAŞLAYACAK

10 Aralık Cumartesi günü sabah 09.00’da Murat Taşçı’nın piyano dinletisi, Sanatçı Erkan Uğur’un müzik dinletisi ile başlayacak olan program açılış konuşmalarıyla devam edecek. İklim Nötr Şehir olma hedefine yürürken hem insani hem ekonomik birçok boyutunun konuşulacağı program, “Kimseyi Geride Bırakmamak”, “Birlikte Dönüşmek” ve “Belediye Başkanları Oturumu” olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek. Oturumların tamamlanmasının ardından 7 belediye başkanı manifesto imzalayacak.

Program kapsamında ayrıca, Sema Özdemir Akbel’in “İleri Dönüşüm” sergisi açılışı yapılacak. Sanatçının Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi- İş İnsanları ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte ürettiği eserler şimdiden merak konusu oldu.