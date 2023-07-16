İklim uzmanlarından korkutan uyarı: Sıcaklık nedenli ölümler artacak!

Yayınlanma: 16.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 03:00

Avrupa son bir haftadır kavruluyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. Sıcaklığın 48 dereceyi gördüğü İtalya’da bir kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de de sıcaklık rekor seviyelerde... İklim uzmanları ise “öldürücü” sıcakların kapıda olduğunu söyledi.

(Levent Kurnaz)



Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, aşırı sıcaklıkların nedeninin iklim değişikliği olduğunu vurgulayarak “Sıcaklığın 35 derecenin üstünde ve nemin de yüzde yüzün üstünde olduğu durumlarda insanların beş saatten daha fazla o ortamda sağ kalmaları mümkün değildir. Türkiye’ye baktığımızda 2080-2100 yılları aralığında sıcaklığın 35 dereceyi, nemin de yüzde 100’ü aştığı durumların Antalya, Mersin, Adana, Hatay çizgisinde sıkça görülebileceği ortaya çıkıyor. Eğer bireysel önlem almayacak olursak bu yüzyılın sonuna doğru sıcaktan insanların günlük alışkanlık olarak ölecekleri bir durumun oluşacağını belirtiyoruz” dedi.

(Ümit Şahin)



‘HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR’

İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin ise sıcak dalgalarının artışının iklim felaketi olarak tanımlanması gerektiğinin altını çizerek “Sel, fırtına ve orman yangını gibi iklim felaketleri artıyor aynı şekilde sıcak dalgaları da artıyor. Sıcak dalgalarının artışının da iklim felaketi olarak tanımlanması gerekiyor” diye konuştu. Sıcaklıkların halk sağlığı sorunu olacağını vurgulayan Şahin, “Eskiden soğukların daha ölümcül olduğu bilinirdi fakat iklim değişikliğiyle beraber aşırı sıcaklıkların daha ölümcül olduğu bir döneme giriyoruz” dedi.

SICAK 4 BİN 281 CAN ALMIŞTI

Uluslararası yayın yapan akademik bir dergide yer alan makaleye göre İstanbul’da en fazla ölüme yol açan sıcak dalgaları 2007, 2010 ve 2017 yıllarında yaşandı. Toplam 257 gün süren 20 sıcak dalgası sırasında rutin ölüm istatistikleri göz önünde bulundurulduğunda fazladan 4 bin 281 kişi hayatını kaybetti.