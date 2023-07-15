Ata Demirer'den güldüren 'sıcaklık' uyarıları

Günlerdir yapılan uyarıların ardından sıcak hava dalgası ülke genelinde etkili olmaya başladı. Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer sosyal medya hesabından sıcaklıklarla ilgili esprili paylaşımlar yaptı.

Yayınlanma: 15.07.2023 - 17:25
Ata Demirer'den güldüren 'sıcaklık' uyarıları
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından ülke genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede artış gösterdi.

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer de sosyal medya hesabından kavurucu sıcaklarla ilgili esprili paylaşımlarda bulundu.

Demirer, şu paylaşımlarda bulundu:


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