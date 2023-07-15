Ata Demirer'den güldüren 'sıcaklık' uyarıları
Günlerdir yapılan uyarıların ardından sıcak hava dalgası ülke genelinde etkili olmaya başladı. Ünlü oyuncu ve komedyen Ata Demirer sosyal medya hesabından sıcaklıklarla ilgili esprili paylaşımlar yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından ülke genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede artış gösterdi.
Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer de sosyal medya hesabından kavurucu sıcaklarla ilgili esprili paylaşımlarda bulundu.
Demirer, şu paylaşımlarda bulundu:
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’nun sağ kolu Çataklı'ya yeni görev!
- Kaymakam hakkında tutuklama kararı!
- 'Şeyh'in büyük oğlu kendi yolunu çizdi!
- Menzil ve FETÖ
- Ayrılırken tozu duman katan 3 burç
- Öğretmenlere 'sala' nöbeti
- MHP'den 'kız okulları' açıklaması
- Celal Ülgen'den Yanardağ uyarısı
- O iller sıcaklık rekoru kıracak!
- Kararını değiştirdi!