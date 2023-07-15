Ata Demirer'den güldüren 'sıcaklık' uyarıları

Yayınlanma: 15.07.2023 - 17:25

Güncelleme: 15.07.2023 - 17:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından ülke genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede artış gösterdi.

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer de sosyal medya hesabından kavurucu sıcaklarla ilgili esprili paylaşımlarda bulundu.

Demirer, şu paylaşımlarda bulundu: