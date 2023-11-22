İklim ve Çevre Bakanlığı yasayı hazırlamadan EPDK taslak hazırladı: Karbon borsası karmaşası

Yayınlanma: 22.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2023 - 04:00

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mütabakatı ile oluşacak ihracat riskini azaltmak için ulusal sera gazını azaltması gerekiyor. AB, ithal ettiği ürünler için sınırda karbon vergilendirmesi yapmaya hazırlanıyor. Türkiye karbon değerlerini düşürerek üretim yapmak amacıyla yapılacak çalışmaları yürütmesi için Cumhurbaşkanlığı’nın 29 Ekim 2021 tarihli kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı görevlendirdi. Bakanlık bünyesinde de İklim Değişikliği Başkanlığı tüm altyapıyı hazırlamakla görevlendirildi.

Buna karşın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), “Karbon Piyasalarının İşletilmesine İlişkin Yönetmelik” taslağı yayımladı. CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Baran Bozoğlu, bu taslaktan ilgili hiçbir kurumun haberinin olmadığını, dayanması gereken yasanın dahi yasalaşmadığına dikkat çekti.

‘AKP ANLAYIŞI’ DEVREDE

CHP’li Bozoğlu, öncelikli olarak yasanın çıkması gerektiğini vurgulayarak görevi olmamasına karşın EPDK’nin taslak hazırladığını kaydetti. EPDK’nin ilgili kurumlara bilgi de vermediğini, yönetmeliğin dayanağı olacak yasanın yasalaşmasını beklemediğini anlatan Bozoğlu, “Kurum açıkça yetkilerini aşıyor. Borsa konusunda ise SPK ve Borsa İstanbul yetkilidir. Artık her önüne gelenin istediğini yaptığı bir ortama son verilmelidir” dedi.