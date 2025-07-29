İKSV ve DenizBank’tan sanatta erişilebilirlik hamlesi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültür-sanat etkinliklerinde kapsayıcılığı artırma vizyonuyla önemli bir iş birliğine imza attı. İKSV, Türkiye’de kültür-sanat alanında sürdürülebilirliği ve herkes için erişilebilirliği odağına alan DenizBank ile "Erişilebilir Sanat Partnerliği" başlattı.

Sanatın toplumun her kesimine ulaşmasını hedefleyen bu ortaklık kapsamında, fiziksel veya nörogelişimsel farklılıkları olan bireylerin izleyici, ekip üyesi ya da sahne katılımcısı olarak İKSV etkinliklerine daha etkin şekilde dahil edilmesi amaçlanıyor. İş birliğinin ilk adımları ise bu sonbaharda gerçekleşecek 18. İstanbul Bienali ve 29. İstanbul Tiyatro Festivali ile atılacak.

“SANATA DAHA FAZLA KATILIM İÇİN KALICI VE DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR ADIM”

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, iş birliğinin etkilerinin uzun yıllar süreceğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

“İKSV olarak 50 yılı aşkın süredir Türkiye’de kültür-sanatın gelişimine katkı sağlıyoruz. Etkinliklerimizde daha fazla kişinin sanata katılımını mümkün kılmak önceliklerimiz arasında. DenizBank iş birliğiyle erişilebilirlik alanında yürüttüğümüz bu çalışma, sanat yaşamı için daha kapsayıcı bir geleceğe dair inancımızın bir yansıması.”

“SANAT ÜRETİMİ VE KATILIMINDA EŞİTLİĞİ ÖNEMSİYORUZ”

DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ da erişilebilirliğe verdikleri önemin altını çizerek şunları söyledi:

“Kültür-sanatın sürdürülebilirliğini ve toplumun tüm kesimlerine erişimini desteklemeyi görev biliyoruz. İKSV ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, farklılıkları olan bireylerin sanatın tüm alanlarında daha aktif yer almalarını sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz bu iş birliğini farklı sanat disiplinlerine de yaymak.”

ERİŞİLEBİLİR SANAT İÇİN SOMUT ADIMLAR

Bu yeni ortaklık kapsamında;

Erişilebilir kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek,

Farklı engel gruplarına uygun erişilebilir turlar gerçekleştirilecek,

Etkinliklerde engellenen bireyler becerilerine göre süreli olarak istihdam edilecek.

İKSV ve DenizBank, bu çalışmalarla kültür-sanat yaşamını herkes için daha erişilebilir ve kapsayıcı hale getirmeyi hedefliyor. Projenin önümüzdeki dönemde genişletilerek farklı sanat disiplinlerini de kapsaması planlanıyor.