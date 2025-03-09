İktidar 2025 yılını ‘aile yılı’ ilan ederken kadınlar ‘tanıdıkları’ tarafından öldürüldü: Şiddete ‘aile’ perdesi

Yayınlanma: 09.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.03.2025 - 04:00

Kadına şiddet önlenemiyor, her geçen gün artıyor. İktidar ise 2025 yılını “aile yılı” ilan etti ancak kadınlar en çok yakınları tarafından öldürülüyor.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporu da bu gerçeği ortaya koydu. Rapora göre 1 Mart 2024-1 Mart 2025 tarihleri arasında 239 kadın, “aile üyesi erkekler” tarafından öldürüldü.

Cumhuriyet’e konuşan avukat Şükran Eroğlu, “Biz İstanbul Barosu olarak adli yardıma başvuran kadınların dosyaları üzerinde inceleme yaptığımızda ev içi şiddetin yani aile bireylerinin birbirine uyguladığı şiddetin yüzde 80-85’lerde olduğunu tespit ettik. Aslında Türkiye’de aile içinde şiddet çok yüksek ve bu maalesef görmezden geliniyor. Kadına yönelik şiddet aile perdesinin içerisine gizlenilmeye çalışılıyor. Aile yılı ilan edebilirsiniz, aileyi en merkeze koyabilirsiniz ama bunu yaparken o ailenin içerisinde var olan şiddeti de yok edecek önlemler almanız gerekir. Sadece aile kutsaldır, işte anne baba çocuklar kadının görevi budur, erkeğin görevi budur demekle maalesef bunun önüne geçilemiyor” dedi.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’a değinen Eroğlu, “6284 sayılı yasada uygulanması gereken çok bariz hükümler var. Bunları da uygulaması gerekiyor mahkemelerin.

Uygulamacıların salt aile üzerinden değil, kadın üzerinden, birey üzerinden kararlarını vermeleri gerekiyor ki biz şiddetin önüne geçebilelim. Aynı zamanda eğitimler gerekiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumun her katmanına öğretilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.