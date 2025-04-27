İktidar, AYM’nin iptal ettiği düzenlemelere yasal dayanak kazandırmak için teklif üzerine teklif sunuyor

Yayınlanma: 27.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.04.2025 - 07:39

Anayasa Mahkemesi, Temmuz 2018’de yürürlüğe giren 703 sayılı KHK ile getirilen hükümlerin önemli bir kısmını, KHK ile düzenlenemeyecek hususları içerdikleri veya Yetki Yasası kapsamında olmadıkları gerekçesiyle iptal etmişti. Ancak iptal kararları 12 ay sonra yürürlüğe girecekti. İktidar şimdi iptal edilen bu düzenlemelere yasal dayanak sağlayabilmek için Meclis’e peş peşe “torba teklifler” sunuyor. Geçtiğimiz günlerde sunulan 32 maddelik teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu’nda bekliyor. Bu teklif daha genel kurulda görüşülmeden iktidar yine iptal edilen KHK düzenlemelerini içeren 19 maddelik yeni bir “torba teklifi” Meclis’e sundu. Teklif ile Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ancak iptal kararı 12 ay sonra yürürlüğe girecek olan KHK maddeleri bu kez yasa maddesi olarak getiriliyor. Tartışmalı düzenlemelere bir kez daha yasal dayanak kazandırılıyor.

657 ‘DELİNİYOR’

Teklifler ile memurların temel yasası olan ünlü 657 sayılı Devlet Memurları Yasası da bir kez daha “deliniyor.” Bu yasa hükümlerine bağlı olmaksızın personel istihdam edilebilmesine olanak tanıyan maddeler yeniden getiriliyor. Meclis’e sunulan “torba teklife” göre, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla; 657 sayılı yasa ve diğer yasaların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın personel istihdam edilebilecek.

‘YABANCI’ DA ÇALIŞTIRILABİLECEK

“Özel bilgi ve uzmanlık” gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, yerli veya yabancı personel tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle çalıştırılabilecek.

5 KAT ÜCRET

Bunlara verilecek her türlü ödemeler dahil ücretler, 657 sayılı yasaya göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan sözleşme ücreti tavanının 5 katını aşmamak üzere Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamca, ilgililerin yürüteceği görevler göz önüne alınarak tespit edilecek. Bu kapsamda sözleşmeli olarak istihdam edilen personel, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası kapsamında sigortalı sayılacak. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmeyecek ve işsizlik sigortası primi yatırılmayacak.

Yasalardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu statüde çalıştırılma, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmeyecek.

Personelde kurumsal hizmetlerin gerektirmesi halinde aranacak öğrenim ve yabancı dil bilgisi şartı ile diğer şartlar, bunların işe alınmaları, sınav ve istisnaları, sözleşme süre, usul ve esasları, görev, yetki ve yükümlülükleri, sözleşmelerinin feshi ile istihdamlarına dair diğer hususlar kurumlarınca çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.