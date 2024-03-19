İktidar basını duyurdu: Ankara Belediyesi’nden yalanlama

Yayınlanma: 19.03.2024 - 13:14

Güncelleme: 19.03.2024 - 13:14

AKP destekçisi medya organları arasında gerici ve kışkırtıcı yayıncılığıyla öne çıkan Yeni Akit başta olmak üzere pek çok iktidara yakın basın organı tarafından paylaşılan “Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şüpheli yangın! Mansur arşivi mi temizliyor?” haberlerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yalanlama geldi. Söz konusu yalanlama belediyenin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“AK Parti Ankara İl Başkanlığı adına haber paylaşımları yapan bir şahsın bugün basın mensuplarına Büyükşehir Belediyemizde yangın çıktığına dair mesajlar paylaştığı belirlenmiştir.

Aynı şahıs bir süre sonra şahsi hesabından da tweet atarak “SONDAKİKA, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yangın çıktı. 4. Katta ki genel sistem odası yanıyor şuan Tüm belediye çalışanları dışarı çıkmış. Fen işlerinin tüm arşivi yanıyor” paylaşımı yapmıştır.

Yeni Akit isimli gazete de bu çamur haberi “Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde şüpheli yangın! Mansur arşivi mi temizliyor?” diye paylaşmıştır.

A haber ekipleri de Büyükşehir Belediyemize gelerek çekim yapmıştır.

Anadolu fıkralarında bile rastlanmayacak kadar komik ancak basın adına da bir o kadar dram içeren konu,

Belediyemizin 4. katındaki kamera sistem odasında yer alan otomatik yangın söndürme sistemi gazının arıza nedeniyle boşalmasından ibarettir. Ortada bir yangın yoktur. İtfaiyemiz de Binamıza kontrol amaçlı gelmiştir.

Hal böyle iken, konunun etik ve ahlaki yanını kamuoyunun takdirine saygılarımızla sunuyoruz.”