İktidar bile bakanlıkların Meclis raporlarını uygulamasını bekliyor

Meclis’in Akran Zorbalığının Araştırılması Komisyonu, önceki gün toplanarak çalışmalarının sonucu hazırladığı raporunu görüştü. Raporda ‘Alo Zorbalık’ hattı kurulması, ‘Dijital İmdat Butonu’ hazırlanması, müfreda zorbalıkla mücadele konusunda eklemeler yapılması, çocuklara öfke kontrolü eğitimleri verilmesi, çocukların psikolojik takibe alınması ve özellikle sosyal medyada dijital risk durumlarının tespit edilmesiyle ilgili öneriler yer aldı.

‘YAPTIKLARIMIZ BAZI ŞEYLERİ ENGELLEMİYOR’

Toplantıda rapor üzerine konuşan AKP’li Komisyon Başkanı Yıldız Konal Süslü, “Raporu normal bir çalışma yapıp kenara koymaktan öte, bunun geri dönüşü ne olacak?” sorusunu yöneltti. Komisyona konuk olan bakanlık temsilcilerine seslenen Süslü “Bakanlıklardan gelen kıymetli arkadaşlardan özellikle şunu istirham ediyorum: ‘Bakanlığımız bunu yaptı’dan öte, bundan sonra bunların tekrar yaşanmaması için alınacak önlemler ve hayata geçmesi gerekenler konusunda raporumuza destek verirlerse memnun oluruz. Zaten biz bakanlıklarımızı dinledik. Bize ‘Biz şunları, şunları, şunları yapıyoruz’ dediler, buraya kadar güzel ama yaptıklarımız bazı şeylerin oluşmasına engel olamıyor. Sorunsuz bir dünyayı kimse hayal etmiyor ama çocuklarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

‘SAHADA KOORDİNASYON GÖRÜLMÜYOR’

Komisyonda söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu da bürokratlara çalışmaları için teşekkür ederek “Ama şöyle bir şey var: Ben bu Meclis’te, komisyonlarda bakanlıklardan gelen arkadaşları dinlediğimde kafama oturmuyor o sunumlar. Çünkü sahaya çıktığımızda bambaşka şeyler görüyoruz. Yani kâğıt üstünde, teoride, strateji belgelerinde, eylem planlarında birtakım şeyler yazılıyor, belli bir çapta hayata geçiriliyor ama onun bütün bir sahaya yansımalarını tam olarak göremiyoruz” dedi.

‘BEDELİNİ ACI ŞEKİLDE ÖDEDİK’

Söylediğine örnek veren Kayışoğlu “Okullara gittiğimizde de karşılaşmıştık. Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile Bakanlığı arasında bir koordinasyon gerekiyor. Örneğin, diyorlardı ki bize öğretmen arkadaşlar ‘Bir tespit yapıyoruz, çocuğun destek alması lazım ama hastaneye yönlendirdiğimizde randevu konusunda sıkıntı yaşanıyor. Geç veriliyor ya da verilmiyor. Ya da aile karşı çıkıyor, çocuğunun etiketlenmesini istemiyor daha sonraki iş hayatında psikolojik tedavi gördüğü, ilaç kullandığı için onun sağlık verilerine işlemesini istemiyor.’ Ama bunun da işte, Kahramanmaraş’ta çok acı bir şekilde bedelini ödedik. Demek ki bunları da bir ailenin inisiyatifine bırakmamak gerekiyor. Burada bir yasal zorunluluk gerekecekse onu da Meclis olarak bizim çıkarmamız gerekir” diye konuştu.