İktidar, bir yandan kadro sözü veriyor diğer yandan güvencesiz istihdamı hızla yaygınlaştırıyor

14 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

AKP iktidarı, zaman zaman Devlet Memurları Yasası’ndaki iş güvencesini gündeme getirdi. Bunun değiştirileceği sinyali verildi. Ancak memur sendikalarından gelen tepkiler üzerine bu değişikliklerden vazgeçildi. Yasadaki değişiklik hedefini yaşama geçiremeyen iktidar, diğer taraftan kamuda güvenceli kadrolu istihdam yerine, güvencesiz sözleşmeli istihdamını hızla yaygınlaştırıyor. Geçen yıl imzalanan memur toplusözleşmesinde, sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmanın bu yıl içerisinde tamamlanacağı belirtildi. Metinde “kadro” ifadesi geçmedi. Çalışma bakanı sık sık sözleşmelilerle ilgili çalışmanın devam ettiğini açıklarken, diğer yandan kamuya yeni sözleşmeli personel alımı tam gaz devam ediyor.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın kamudaki istihdam sayılarına ilişkin tabloları sözleşmeli sayısındaki artışı ortaya koyuyor. Geçen yılın sonunda kamuda toplam 529 bin 194 sözleşmeli personel vardı. Kadrolu personel sayısı ise ise 3 milyon 3 bin 603’tü. Bu yılın ocak, şubat ve mart dönemini kapsayan birinci çeyreğinde sözleşmeli personel sayısı 565 bin 35’e yükseldi. Kadrolu personel sayısı ise 3 milyon 5 bin 543’e çıktı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu sektörü istihdamına ilişkin ikinci çeyrek verilerini de yayımladı. Verilere göre, sözleşmeli personel sayısı haziran itibarıyla 568 bin 368’e çıktı. Kadrolu personel sayısı ise 3 milyon 28 bin 432’ye yükseldi. Buna göre kamudaki sözleşmeli personel sayısı bu yılın ilk yarısında 39 bin 174 kişi arttı. Bu yılın ilk yarısında kadrolu personel sayısındaki artış ise 24 bin 829 oldu. Sözleşmeli personel sayısındaki artış, kadrolu personel sayısındaki artışın üzerinde gerçekleşti. Bu yılın birinci çeyreğine göre ikinci çeyrekte sözleşmeli personel sayısında 3 bin 333 artış yaşandı.

DAĞILIM NASIL?

İkinci çeyrek verilerine göre genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde 414 bin 487; YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde 27 bin 992; özel bütçeli diğer idarelerde 9 bin 848, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda 2 bin 7; sosyal güvenlik kurumlarında 2 bin 693; döner sermayeler ve kefalet sandıklarında 10 bin 767, diğer kamu idarelerinde 2 bin 405; KİT’lerde 42 bin 21; özelleştirme programında yer alan kuruluşlarda 55; kamu bankalarında bin 871; özel kanunu bulunan kuruluşlarda 27 bin 90; il özel idarelerinde 759, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 26 bin 373 sözleşmeli personel bulunuyor.

GEÇİCİ İŞÇİ DE ARTIYOR

Kamudaki güvencesiz geçici işçilerin sayısında da artış yaşanıyor. Sendikaların yıllardır dile getirdikleri geçici işçilere kadro taleplerini görmezden gelen iktidar güvencesiz geçici işçi istihdamını artırıyor. Geçen yılın sonunda kamudaki geçici işçilerin sayısı 48 bin 920’ydi. Sürekli işçilerin sayısı da 1 milyon 188 bin 689 olarak yer almıştı. Haziran itibarıyla geçici işçilerin sayısı 59 bin 672’ye çıktı. Sürekli işçilerin sayısı da 1 milyon 225 bin 51’e yükseldi. Bu yılın ilk yarısında geçici işçilerin sayısında 10 bin 752 kişilik artış oldu. Sürekli işçi sayısında daha fazla artış olmasına karşın, geçici işçilerin sayısında da önemli oranda artış yaşandı.

