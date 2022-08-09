'Arka Sokaklar'ın kadrosuna 5 yeni oyuncu katıldı

09 Ağustos 2022 Salı, 16:28

Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı ve Kanal D'd izleyicilerle buluşan 'Arka Sokaklar' dizisinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna beş yeni isim katıldı.

Oyuncular Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova, dizinin 17’nci sezonuyla izleyicilerle buluşacak.

KADRO YENİLENDİ

Dizinin yeni sezonunda Cansın Çekili Komiser Ayşe Arıcan karakterini, Batuhan Ekşi Komiser Yavuz Aslan karakterini, Sebahat Kumaş ise Komiser Yardımcısı Nurcan karakterini canlandıracak. Ayrıca, Cem Uçan Kadem, Nuray Hüseynova ise Amina karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.

17. SEZONUNA GİRECEK

Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un üstlendiği dizinin senaryosunda Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un imzası bulunuyor. Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği "Arka Sokaklar"ın 17’nci sezonu yakında Kanal D'de başlayacak.