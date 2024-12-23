İktidar bütçe görüşmelerinde muhalefetin ‘Yaz saati uygulamasını iptal edin’ çağrısına kulak tıkadı

Yayınlanma: 23.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.12.2024 - 04:00

İktidarın 2025 yılı bütçe önerisi geride kalan hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. Özellikle okula giden öğrenciler ve mesaisi erken saatte başlayan yurttaşların kalıcı yaz saati uygulaması konusunda çözüm beklediği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçesi ise 11 Aralık’ta genel kurulda görüşülerek kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinde muhalefetin kalıcı yaz saati nedeniyle okula ve işe karanlıkta giden insanları örnek göstermesi dinlenmedi. Son olarak görüşmelerde “Yaz saati uygulamasını iptal edin adınız tarihe altın harflerle yazılsın” çağrısı yapan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un sesi “Dinlemeyi öğrensenize” çıkışlarıyla yanıt aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da konuyla ilgili eleştirilere bütçe görüşmeleri sırasında herhangi bir yanıt vermedi. Bayraktar konuyla ilgili önergelere karşı ise bakan olduğu dönem boyunca benzer yanıtlar verdi. Neredeyse bu konuda verilen tüm önergelere karşı İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) hazırladığı analizlere işaret eden Bayraktar, “Analizlerde saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların daha az yaşanacağı ortaya konulmuş ve bu sonuçlar doğrultusunda sabit saat uygulamasına geçilmiştir. Uygulamayla akşam mesaisi ve okul çıkışlarına denk gelen karanlık zaman diliminin azaltıldığı, kış mevsimi etkisiyle gün içi aydınlık süreleri de düşünüldüğünde vatandaşlarımızın aydınlıktan daha çok fayda sağlayacağı ve havanın kararma saatlerinde önceki yıllara göre daha büyük tasarruf oranının elde edileceği görülmüştür” dedi.

‘TİCARET KAYBI VAR’

Muhalefetin konuyla ilgili yıllardır yaptığı uyarıların dinlenmemesine ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Barut, “Bu uygulama zaten kriz içerisindeki ekonomimize, psikolojimize, ticaretimize ve prestijimize bir katkı koymadı. Sorunları bütünüyle çoğalttı. İngiltere’yle olan zaman dilimi farkımız üç saate çıktı. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımızın 21 milyar olduğunu düşünürsek ve bunun da yüzde 75’ini Avrupa ülkelerine yaptığımız düşünüldüğünde ticari zaman farkının uyuşmadığını, burada ticaretin saat 14.00’te başladığını, Avrupa ülkeleriyle ticarette büyük zorluklar yaşandığını belirtmek isterim” dedi. “Elektrik dağıtım şirketlerinin ısrarıyla uygulama devam ediyor” tepkisini gösteren Barut, “Ülkemizde enerjinin yüzde 80’den fazlasını özel sektör üretip dağıtıyor. Elektrik Mühendisleri Odası ‘Bu tüketim israftır. Artış 2 katına çıkmıştır’ diyor” ifadelerini kullandı.