İktidar devlet desteğini sınırlandırırken, dağıtım ve iletimdeki kayıpların önüne geçemiyor: Desteği kesme ‘kaçağa’ bak

Desteği kesme, ‘kaçağa’ bak

MUSTAFA ÇAKIR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre, kişi başı yıllık elektrik enerjisi tüketimi geçen yıl 4 bin 61 KWh oldu. Bu yıl 4 bin 204 KVh olması bekleniyor. Gelecek yılki hedef ise 4 bin 370 KWh. 2027’de 4 bin 531 KWh’e, 2028’de ise 4 bin 700 KWh’e çıkması öngörülüyor.

Yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payının yıl sonunda yüzde 48’e çıkması bekleniyor.

Doğalgazın payı düşmüyor

Doğalgazın elektrik enerjisi üretimindeki payı azaltılmaya çalışılıyor. Buna karşın hedefler tutmuyor. Geçen yıl yüzde 18.92 olan doğalgazın elektrik enerjisi üretimindeki payının bu yıl 18.9 olması öngörülüyordu. Ancak yıl sonunda gerçekleşmenin yüzde 22 olması bekleniyor. Gelecek yılki hedef ise yüzde 18. 2028’de yüzde 15’e indirilmesi planlanıyor.

‘Kaçak’ var!

İktidar bir yandan yurttaşa verilen elektrik desteğini sınırlandırmaya hazırlanırken, diğer yandan dağıtımdaki kayıp oranı düşürülemedi. Bakanlığın verilerine göre, elektrik dağıtımındaki teknik ve teknik olmayan kayıp oranı geçen yıl yüzde 8.92’ydi. Bu yıl ise artarak yüzde 9.68 olacak. Gelecek yıl için hedef yüzde 8.57. 2028’de yüzde 8.15’e indirilmesi hedefleniyor. Elektrik iletimindeki kayıp oranı da geçen yıl yüzde 2.07’ydi. Bu yıl yüzde 1.96 olması öngörülüyordu. Ancak yıl sonu gerçekleşmenin yüzde 2.1 olması bekleniyor. Önümüzdeki yıllar için de beklenti yine yüzde 2.1.