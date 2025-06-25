İktidar eliyle vakıfların yaygın ve örgün eğitimdeki kuşatması sürüyor: Vakfın amacında yaygın ve örgün eğitim çıktı

Eğitimde vakıflar üzerinden gerici kuşatma hız kesmeden devam ediyor. Eğitimde gericileşme başta eğitimcilerin ve velilerin tepkisine neden olurken, vakıflar adeta paralel eğitim bakanlığı gibi bu alandaki çalışamlarını sürdürüyor. Eğitimdeki bu karanlık tablo devam ederken; dün Resmi Gazete’den yayımlanan bir vakıf senedi ise iktidarın bu kuşatmayı arttırdığını gözler önüne serdi.

6 MİLYON TL MAL VARLIĞI İLE KURULDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce Resmi Gazete’den yayımlanan vakıf senetlerine göre; İstanbul Anadolu 22’nci Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla İstanbul’un Üsküdar ilçesi merkezli “Tahkik İleri Araştırmalar Vakfı (Tahkik Vakfı) kuruldu. 6 milyon 500 bin TL mal varlığıyla kurulan vakfın amacındaki “örgün ve yaygın eğitim” detayı dikkat çekti.

AMAÇ: İLMİ, ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM!

Vakfın amacı “İnsanların ve toplumların varoluş gayelerini doğru idrak etmeleri ve buna uygun bir yaşam tarzı benimsemeleri için bilen, düşünen ve güzel ahlak sahibi insanların yetişmesine yönelik ilmi çalışmalar ile örgün ve yaygın eğitim çalışmaları yapmak” olarak açıklandı.