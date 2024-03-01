İktidar emekliye seyyanen artışa kaynakları gerekçe göstererek kapıyı kapattı

Yayınlanma: 01.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.03.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maliyeti gerekçe göstererek emeklilere seyyanen artışa kapıyı kapattı. Erdoğan, “Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek bütçeden yaklaşık 1.4 trilyon liralık, 10 bin lira eklemek demek 1.9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Yani 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor” dedi. Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından emeklilerle şirketlere yapılan ödemeler mercek altına alındı. n Milyonlar 10 binin altında: Şu anda milyonlarca emeklinin kök aylığı 10 bin liranın altında.

Aradaki fark Hazine tarafından karşılanarak emeklilerin aylıkları 10 bin liraya tamamlanıyor. Türk-İş’in verilerine göre açlık sınırı 16 bin 257 liraya ulaştı. En düşük emekli aylık ile açlık sınırı arasında 6 bin 257 lira fark var. n “Garantililer” şanslı: Bütçeden bu yıl da kamu özel işbirliği (KÖİ) projelerindeki garanti ödemeleri kapsamında milyarlarca lira çıkacak. Bu ödemeler şirketlere yapılacak. Karayolları bütçesinden garanti ödemelerine bu yıl için ayrılan ödenek 73.8 milyar TL. Garanti ve katkı ödemeleri için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinden de bu yıl 4.9 milyar TL ödenek ayrıldı. Sağlık Bakanlığı bütçesine göre hastanelerin hizmet alımı yoluyla sunduğu hizmetler için bu yıl 26.1 milyar TL ödeme yapılması öngörülüyor. Şehir hastaneleri yatırımlarının kullanım bedeli olarak da bu yıl için 57.5 milyar TL bütçe ayrıldı.

VERGİLER DE AFFEDİLDİ

Şirketlere var: Bu yıl “vergi harcaması” yani istisna ve muafiyetler kapsamında şirketlerin 657.1 milyar TL kurumlar vergisi alınmayacak. n Saray’a bütçe: Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe verilerine göre Cumhurbaşkanlığı’nın ödeneği 16.2 milyar liraya çıkarıldı.

