İktidar her seçim öncesi imar affıyla ilgili çalışma yaptı, son teklif komisyonda bekliyor

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 07:04

Deprem faciasının ardından “imar barışı” olarak adlandırılan “imar afları” yeniden gündeme geldi. Türkiye’de şimdiye dek 20’nin üzerinde “imar barışı” düzenlemesi yapıldığına dikkat çekiliyor. Rakamın 22 olduğunu dile getirenler de var. Bunun 20’sinin yasa düzenlemesi olduğu belirtiliyor. En son “imar affı” ise 2018’de yapıldı. Tam da 24 Haziran 2018 seçimlerinin öncesinde yaşama geçirildi. Yasa, 18 Mayıs 2018’de yürürlüğe girdi. AKP dönemindeki birçok yasa teklifinde olduğu gibi o da bir “torba yasanın” içerisinde çıkarıldı. Eklenen maddede afet risklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 2017’den önce yapılmış yapılar için Çevre Bakanlığı’na başvurulması gerektiği belirtildi. Ardından deprem felaketi yaşandı. Binaların altında kalan yurttaşlar hayatlarını kaybetti.

Öte yandan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 11 Ekim 2022’de İmar Yasası’nda değişiklik yapılması hakkında verdiği yasa teklifinin özeti şöyle:

“Teklif ile; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla ‘Yapı Kayıt Belgesi’ başvuruları için belirlenmiş sürelerin uzatılması ve daha önce bu sürelerden kaynaklı belgeleri iptal edilenler hakkında tesis edilen idari işlemlerin ve para cezalarının iptal edilmesi amaçlanmaktadır.”

"DEVLETTEN SİZE ŞEFKAT ELİ" REKLAMI

2018’deki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi çıkarılan imar barışı reklamı sosyal medyada yeniden gündem oldu. İmar affı reklam filminde oyuncu ve karikatürist Hasan Kaçan yer almıştı. Reklamda “İmar affı nedir?” diye soruluyor. Yanıt olarak da “Devletten vatandaşa uzanan şefkat eli” cevabı veriliyor. “Çözüm yarışı, imar barışı” sloganıyla yayımlanan reklam filmi, “Devlet vatandaşıyla helalleşiyor” sözleriyle bitiyor.

26 MİLYAR LİRA TOPLANDI

İmar affı sayesinde örneğin iki kat izni olanlar, binasına iki de kaçak kat çıktı. Yani parası alınıp imar izni verildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, “10 milyona yakın başvurunun alındığı af sayesinde 26 milyar lira para toplandı” diye konuştu.