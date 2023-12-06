İktidar ikili eğitim sorununu çözemedi... Gün yüzü görmüyorlar!

Yayınlanma: 06.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2023 - 04:00

Yeni okullar inşa ederek ikili eğitim sorununu çözemeyen, aksine sorunu daha da büyüten iktidarın, “enerji tasarrufu” gerekçesiyle kalıcı yaz saati uygulamasına geçmesi, bu yıl da öğrencileri karanlıkta bıraktı.

Gün ışığından daha fazla yararlanmak için saatlerin ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınması uygulaması 2016’da rafa kaldırıldı.

Kalıcı yaz saati uygulaması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde, 2016’deki kararname ile başladı. Kararın uygulaması 2017’de durdurulsa da iktidar, konuyu torba yasaya ekledi.

Uygulama, 2 Ekim 2018’de ise kalıcı hale getirildi. İktidar uygulama ile enerji tasarrufu yapıldığını savundu. 2022 itibarıyla ortaöğretimde tekli eğitim gören öğrenci oranı yüzde 92.88. Başka bir ifadeyle, liselilerin yüzde 7’si halen ikili eğitim görüyor.

‘BAŞARI DÜŞÜYOR’

2022 verilerine göre tekli eğitimde olan ilkokul öğrencilerinin oranı yalnızca yüzde 58.04, ortaokul öğrencilerinin oranı da yüzde 65.69. Birçok okulda eğitim, ikili eğitimin uygulanabilmesi için sabah 8 gibi başlıyor ve öğlen bitiyor.

İkinci grup olarak okula giden “öğlenciler” ise en erken saat 18.00’e kadar okulda kalıyor. Bazı okullar, özellikle ikili eğitimdeki liseler, ders çokluğu nedeniyle akşam ancak 19.30’da çıkabiliyor.

Kimi okullar ise öğrencilerin hava kararmadan okuldan çıkmasını sağlamak için dersleri blok olarak işlemeye başladı. Ancak eğitimciler, bu durumun hem öğrencilerin hem öğretmenlerin motivasyonunu etkilediğini, bu nedenle başarının düştüğünü vurguluyor.

DİNİ KAYIRMA!

MEB’in verilerine göre ikili eğitimin en az olduğu alan din öğretimi. Her fırsatta eğitimi dinselleştirme çalışmalarını hızlandıran ve tüm kaynakları din eğitimi için seferber eden iktidar, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı okullarda, yani imam hatiplerde eğitim gören öğrenciler açısından tekli eğitim oranını yüzde 99.14’e kadar yükseltti.

Yani din öğretiminde ikili eğitim gören öğrenci, yok denecek az orana düştü. Mesleki ve teknik eğitimde bulunan öğrenciler açısından tekli eğitim oranı yüzde 95.8.