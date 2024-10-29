İktidar, ‘İsrail’le ticareti kestik’ dese de kargo gemileri Türk limanlarını kullanıyor: Ambargo delik deşik

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

Ortadoğu’da katliamlarını sürdüren Tel Aviv’e yönelik iktidarın ticaret ambargosu uyguladığını açıklamasına karşın İsrail kargo gemileri Türk limanlarını kullanmayı sürdürüyor. Gazze’de yürütülen katliamlara tepki olarak birçok ülke İsrail’e karşı çeşitli yaptırımlar uyguladı. Türkiye’de de “İsrail’e ambargo uygulansın” talebiyle yurttaşlar, birçok eylem düzenledi. Yurttaşların güçlü tepkisi sonrası “Ticaret kutsaldır” diyen AKP hükümeti, geri adım atarak ticarete önce kısmi olarak geçen mayıs ayında ise tümden son verildiğini duyurdu.

İSRAİL BANDIRALI VAR

İsrail devletinin eski ortağı olduğu Hayfa kenti merkezli deniz taşımacılığı şirketi ZIM tarafından yayımlanan liman planlarına göre gelecek üç ayda 124 gemi Türk limanlarını kullanacak. 12 haftalık planda, söz konusu İsrailli şirketin sahibi olduğu veya işlettiği, aralarında Türk, İsrail, Liberya ve Marshall Adaları bandıralı gemilerin İzmir Aliağa Limanı’nı 37, Mersin Limanı’nı 29, Kocaeli Derince Limanı’nı 26, Bursa Gemlik Limanı’nı 22, İzmit Limanı’nı ise 10 defa kullanması öngörülüyor.

İSRAİL’E TAŞIYORDU

ZIM Entegre Taşıma Hizmetleri, 1945’te, İsrail Devleti’nin kuruluşundan üç yıl önce, İngiltere’ye bağlı Filistin Mandası’nın Hayfa kentinde ticari faaliyetlerine başladı. O dönemde Avrupa’daki Yahudi mültecileri de Filistin Mandası’na taşımakla sorumlu olan şirket, 2004’e kadar İsrail devletinin ortaklığıyla yönetildi. Bu tarihten sonra tamamen özelleştirilen şirket, yine İsrail merkezli, bugün XT Group olarak bilinen holding tarafından satın alındı.

MALEZYA LİMANLARINI KAPADI

Dünyadaki en büyük deniz taşımacılığı şirketlerinden olan ZIM, İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle küresel ölçekte protestoların hedefinde. Malezya, Aralık 2023’te bütün İsrail bayraklı ve ZIM taşımacılık şirketiyle ilişiği olan tüm gemilere limanlarını kullanmayı yasakladı. Daha önce pek çok defa İsrail’e silah taşıdığı haberleri ile gündeme gelen şirket, Avustralya’da bu yılın başında aktivistlerin, konteynerlerinin taşınmasını engellemeye yönelik gösterileriyle karşılaştı. Yunanistan’da liman işçileri, Pire Limanı’nda İsrail’e gidecek olan ve içinde 21 ton silah bulunan bir sevkıyatı, yüklemesini yapmayarak durdurdu. Benzer eylemler Belçika, İspanya ve İtalya’daki işçiler tarafından da yapıldı. Türkiye’de de yurttaşlar, hükümete limanların kapatılması, limanlarda örgütlü sendikalara ise sevkiyatları durdurmaya yönelik eylem alınması için çağrıda bulunuyor.