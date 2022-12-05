İktidar izliyor, tahribat devam ediyor: Ayasofya’ya yine zarar verildi

05 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

Ayda yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret ettiği Ayasofya, 2020’de camiye çevrilerek ibadete açıldığı günden beri tahribata uğruyor. Cumhuriyet, Ayasofya’da yaşanan tahribatı yerinde inceledi.

Girebilmek için yaklaşık 45 dakika kadar kuyrukta beklediğimiz Ayasofya’nın girişinde X-ray cihazları var. Giriş öncesinde görevliler başı açık olan ziyaretçileri örtünmeleri için uyarıyor. Zemindeki çatlaklar dikkat çekerken daha önce tahrip edilen yerlerin alçıyla onarıldığı, sunu mozaiğinin altındaki kapıda ise çift yönlü tahribatlar olması dikkat çekiyor.

İlahiyatçı ve felsefeci Prof. Dr. Şahin Filiz ve Sanat Tarihçisi Yasin Saygılı konuyu Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Ayasofya’nın müze statüsünü kaybettikten sonra yaşanan tahribatlara dikkat çeken Filiz, “Bu tahribatlar verilen kararın yanlış olduğunu gösteriyor. Bu son yaşadığımız olay da kararın yanlış olmasını pekiştiren bir anlam ifade ediyor” dedi.

Güvenlik zaafiyetine dikkat çeken Filiz, şöyle devam etti: "Bu tahribatı yapanların sosyal psikolojik bir tespitini yapmak da mümkün. Siyasi bir tavır olarak bu tahribatlar yapılıyor olabilir. Ayasofya müzeden camiye dönüştürülmüş olsa bile bunu tahribatı yapanlar Ayasofya’daki “gayrimüslim” motifler olduğu için buna karşı bir tavır olarak bu tahribatları gerçekleştiriyor olabilirler. Ziyaretlere açık çok kutsal mekanlarda, Ayasofya’nın maruz kaldığı tahribatlara rastlamıyoruz. Siyasal kararlarla bir mekânın müze statüsünden çıkarılıp herhangi bir dine özgü kutsal mekân haline getirilmesi, din felsefesi açısından da sorunludur."

Sanat Tarihçisi Yasin Saygılı ise Ayasofya’nın ibadete açıldıktan sonra tahrip edildiğini vurguladı. Saygılı, “Kontrolsüz ve yoğun bir ziyaretçi akımı mevcut. Bu kadar yoğun ziyaret bu şekilde tahribatları ortaya koyuyor. Bunun nasıl engellenmesi gerektiği etraflıca düşünülüp konuyla ilgili kalıcı önlemler ortaya koyulmalı” diye konuştu.

“160 KAMERA İLE İZLENİYOR”

Konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada yapıya gerekli özen ve hassasiyetin gösterildiği belirtildi. Ayasofya’nın yoğun ilgi ve ziyaretçi aldığı kaydedilen açıklamada, “Ziyaretçilerimizin de aynı özen ve hasasiyeti göstermesini beklemekteyiz. Şu anda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 160 Kamera ile 24 saat izlenmekte olup, ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 81 adet Güvenlik görevlisi de 24 saat görev yapmaktadır. Dolayısıyla tüm alanlar kontrol altındadır. Ayrıca Cami içerisinde Turizm Polisleri, Özel harekat birimleri de ek olarak görev yapmaktadır. Dolayısıyla bir güvenlik zafiyeti söz konusu değildir” ifadeleri yer aldı.