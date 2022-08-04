Enflasyon Ayasofya'yı vurdu: Zorunlu tutulan kıyafetlere yüzde 100 zam geldi!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde camiye dönüştürülen Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu veya dekolteli olarak giriş yapılması yasaklanmıştı. Yaklaşık 2 yıl önce camiye dönüştürülen Ayasofya'da satılan başörtüsüne yüzde 100 zam geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla tarihi yapının müze statüsü sona erdirilmişti.
24 Temmuz 2020'de cami olarak ibadete açılan Ayasofya'ya girişler için kılık kıyafet düzenlemesine gidilmişti. Yapılan düzenlemeye göre Ayasofya'ya şortlu, dekolteli ve başörtüsüz girilemiyor. Düzenlemeye uyulması adına, Ayasofya'da cami olduğu günden beri girişlerde tulum ve başörtü satılıyor.
ENFLASYON AYASOFYAYI VURDU
Camiye giriş yapabilmek için zorunlu tutulan tulum ve başörtüsü yönetmeliğine uyulması gerekiyor. TÜİK tarafından son açıklanan resmi enflasyon oranı yüzde 79.60 olsa da Ayasofya'da satılan başörtülerine yüzde 100 zam geldi. 5 TL'den satılan başörtüsü şu anda 10 TL'den satılıyor. Diğer bir yandan 20 TL'ye satılan tulumlar da 30 TL'den satılıyor.
ÜCRETSİZ OLACAKTI ZAM GELDİ
Ayasoya'nın camiye döndürüldüğü ilk günlerde, kadınların kullandığı tek kullanımlık kıyafetlerin yoğunluk azaldıktan sonra ücretsiz olarak dağıtılacağı gündeme gelmişti. Aradan iki yıl geçmesine rağmen ücretsiz dağıtıma geçilmezken örtü ve tulumların fiyatlarına dev zam geldi.
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