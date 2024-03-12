İktidar ‘kademeli emekliliğe’ sıcak bakmazken ortada büyük bir adaletsizlik var

Yayınlanma: 12.03.2024 - 17:01

Güncelleme: 12.03.2024 - 17:01

Tapu Çevre Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp yaptığı açıklamada, kademeli emeklilik düzenlemesinin yaşama geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığı” yönünde açıklama yaptığını anımsatan Demiralp, “Bu açıklama, bu konuda mağduriyet yaşayan emekçilerde ciddi bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Açıkçası ‘EYT’ düzenlemesi ile bir taraftan emekçilerin uğradığı bir haksızlık giderilmeye çalışılırken, diğer taraftan yeni bir haksızlık doğmuş oldu ve bakan bey, hükümet olarak bu haksızlığı gidermek gibi bir kaygılarının olmadığını beyan etmektedir” dedi. Demiralp, 18 yaşında olduğu 8 Eylül 1999 tarihinde sigortalı olan erkek bir çalışanın, prim gününü doldurmuş ise, 8 Eylül 2024 tarihinde ve 43 yaşında emekli olabilirken, 9 Eylül 1999 günü işe başlamış olan çalışanın 17 yıl daha beklemek zorunda kalacağına dikkat çekti. “Yani bir günlük fark ile 17 sene emeklilik için bekleme süresi doğuyor” diyen Demiralp, şöyle devam etti:

“Bu gerçekten de vicdan ve izan sahibi hiç kimsenin kabul etmesinin mümkün olmadığı bir durum yaratıyor. Bunun haricinde konunun bir de şu boyutu var; yine iki erkek çalışan üzerinden konuyu izaha çalışalım. Bu bireylerden bir tanesi, lise eğitiminden sonra 18 yaşında çalışma hayatına başlasın ve 8 Eylül 1999 tarihinde ilk sigorta başlangıcını yaptırmış olsun, diğer birey ise liseden sonra üniversite tahsiline başlamış olsun. Üniversiteyi bitiren birey de çalışma hayatına 2003 senesinde başlasın. EYT ile yapılan düzenleme ile ortaya şöyle bir tablo çıkıyor, lise mezunu kişi prim gününü doldurmuş ise 43 yaşında emekli olabiliyor, oysa üniversite mezunu kişi 60 yaşına kadar beklemek zorunda. Yani başkaca bir deyişle, eğitim aldığı için, yüksek tahsil yaptığı için cezalandırılmış oluyor. Emekçiler olarak bizim düşüncemiz, bu hususun ivedilikle hükümet tarafından tekrar değerlendirilmesi ve ortaya çıkmış olan mağduriyetin giderilmesi noktasında çözüm için bir düzenleme yapılması gerektiği yönündedir.”