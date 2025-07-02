İktidar ‘kaldıracağız’ sözünü vermişti ancak yaygınlaştırılıyor: Cumhurbaşkanlığı’na mülakatlı alım

İktidar, 2023 yılında seçim öncesinde kamuda mülakatların kaldırılacağı vaadinde bulunmuştu. Ancak aradan yıllar geçmesine karşın mülakatlar kaldırılmak yerine daha da yaygınlaştırıldı. Resmi Gazete’de dün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Raportörlüğü Yönetmeliği ile KPSS’nin ardından sadece mülakat ile alımın önü açıldı. Yönetmeliğe göre Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü mesleğine, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı olarak girilecek.

SADECE MÜLAKATLA ALINABİLECEK

Giriş sınavı ise, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşacak. Yani istenirse sadece sözlü sınav yani mülakat ile de alım yapılabilecek. Giriş sınavına katılacakların belirlenmesinde ise KPSS puanları esas alınacak. Giriş sınavının, yalnızca sözlü sınav yapılarak uygulanması hâlinde sözlü sınava, başvuran adaylardan, sınav ilanında belirtilen KPSS puan türüne göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday katılabilecek. Giriş sınavının yalnızca sözlü sınav yapılarak uygulanması halinde başarı sırası, sözlü sınav puanına göre belirlenecek. Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılığı süresi en az 3 yıl olacak. Raportör yardımcıları, bağlı oldukları daire başkanı tarafından belirlenen Cumhurbaşkanlığı raportörlerinin refakatinde ve onların gözetiminde çalışacaklar.

YETİŞTİRME PLANI

Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı olarak atananlara, Cumhurbaşkanlığı raportörlüğünün gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla, birimlerin görüşü alınarak Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ve genel sekreter tarafından onaylanan bir takvim çerçevesinde, üç eğitim dönemini kapsayacak şekilde özel çalışma ve yetiştirme planı uygulanacak. Bu plan, birinci eğitim döneminin başında Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısına tebliğ edilecek.

TEZ DE HAZIRLAYACAKLAR

Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcıları, genel sekreterliğin görev alanı ile ilgili konularda Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü tezi de hazırlayacak.

Yeterlik sınavıyla Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılarının, görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamalar ile Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü mesleğinin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülecek.