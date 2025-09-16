İktidar medyası 'firar etti' diye servis etti: CHP'li Hakan Karademir'den jet yalanlama

İktidara yakın kimliği ile bilinen Yeni Şafak gazetesinde, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yardımcılığını yapan Hakan Karademir'in yurt dışına firar ettiği ileri sürüldü.

Haberde, CHP'li İBB ve Şişli Belediyesi'ne yapılan operasyonlar anımsatıldı.

Şahan'ın yardımcılığını yapan Hakan Karademir'den iddialara yalanlama geldi.

"GERÇEK DIŞI"

X hesabından paylaşım yapan Karademir, önceden planlanan bir taziye ziyareti gerçekleştirdiğini ve hakkında yürütülen bir soruşturma da olmadığını kaydetti.

Karademir'in açıklaması şu şekilde:

"Önceden planlanan bir seyahatime ilişkin “Şişli Belediye Başkanlığına izin dilekçesi sunarak” akrabalarımı ziyaret ve taziye amacıyla yurtdışında bulunuyorum.

Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde “firari” olarak nitelendirilerek, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ifadesi sonrasında yurtdışına kaçtığım şeklinde haber ve paylaşımlar yapılmıştır.

Şahsımı hedef alan bu haber içeriklerinin gerçek dışı olduğunu ifade etmek isterim. Bugüne kadar hakkımda yürütülen bir soruşturma olduğuna dair bir bilgi de tarafıma ulaşmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarım."