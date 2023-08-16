İktidar sınıfta kaldı: Deprem bölgesine yeterli sayıda teknik ekipman gönderilmedi

Yayınlanma: 16.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.08.2023 - 04:00

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, deprem bölgesindeki öğrencilere dağıtılan toplam bilgisayar ve tablet sayısının ne kadar olduğu, bunların illere, yaşa ve sınıf düzeylerine göre dağılımının nasıl olduğu hakkında bilgi istedi.

TEK TEK SAYI İSTEDİ

Ayrıca önergede, deprem bölgesindeki öğrencilerin yüzde kaçının düzenli ve kesintisiz internet erişimine sahip olduğu, eğitim-öğretim döneminin planlanmasına ilişkin olarak öğrencilere bilgisayar ve tablet dağıtımı yapılmasına yönelik çalışma olup olmadığı, eğer varsa ne zamana kadar dağıtılmasının öngörüldüğü de soruldu. Tekin, Gökçek’in önergesini verdiği yanıtta, depremden etkilenen illerde bulunan öğrencilere 82 bin 750 adet bilgisayar setiyle internete erişim olanağı olmayan öğrencilere TRT EBA kanallarından dersleri takip etmeleri için 30 bin 10 adet televizyon temin edildiğini bildirdi. Yanıtta, eylül öncesi yapımı tamamlanacak tüm dersliklere erişim ve etkileşimli tahta kurulacağı kaydedildi.

KAÇAMAK YANITLAR

Yanıtı değerlendiren CHP’li Gökçek, martta eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in deprem felaketi yaşanan 10 ilde, resmi ve özel eğitim kurumu olmak üzere deprem öncesinde toplam 3 milyon 600 bin 891 öğrenci olduğunu açıkladığını anımsattı. Bakan’ın verdiği yanıtın itiraf niteliği taşıdığını söyleyen Gökçek, Bakan Tekin’in soru önergesinde yer alan diğer sorulara kaçamak yanıtlar verdiğini belirtti.

