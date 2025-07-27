İktidar 'Terörsüz Türkiye' diyor ancak terör örgütü ikna edilmemiş

İktidar, 2. Çözüm Süreci’ni “Terörsüz Türkiye” adıyla “terörün bitirilmesi” zemininde başarılı yürütüldüğünü söylese de PKK terör örgütünün üst çatısı KCK’nin yürütme konseyi eşbaşkanı Cemal Bayık’ın açıklamaları süreçte yeni tartışmaları başlattı. Terörist Bayık hem “Terörsüz Türkiye” adına ilişkin; “AKP ağırlıklı iktidar; ‘Biz süreci planladığımız gibi aksamadan yürütüyoruz’ biçiminde bir algı oluşturuyor. Kamuoyunun şunu çok iyi bilmesi gerekir: Şimdiye kadar atılan bütün adımları Önder Apo (Terör elebaşısı Abdullah Öcalan) bireysel inisiyatifiyle attı ve geliştirdi. Kimse öyle bizden ‘PKK’yi feshedin, silahlı mücadeleyi durdurun’ demedi” dedi. Silah bırakma sürecine de değinen terörist; “Atacağımız tek taraflı adımlar bitmiştir, gerisi iktidarın-devletin adım atması kalmıştır. Bundan sonra da eğer bizim attığımız adımlara hizmet eden adımlar atılırsa, biz adım atarız” ifadelerini kullandı.

İktidarın “Terörsüz Türkiye”, DEM Parti ve PKK terör örgütünün “Barış ve Demokratik Toplum” adıyla sürdürdüğü 2. Çözüm Süreci kapsamında, PKK terör örgütünün 11 Temmuz’da sembolik bir gösterimle 30 kişilik terörist bir grubun silahlarını yakmasının ardından, başta Meclis’te komisyon kurulması ve atılacak yasal adımlar tartışılmaya başlandı. İktidar sürecin Türkiye açısından iyi ilerlediğini savunsa da üst çatı terör örgütü KCK’nin sözde yürütme konseyi eşbaşkanı Cemal Bayık’ın “Yeni Yaşam Gazetesi”ne verdiği ve örgütün medya yapılanması ANF’den önceki günlerde 3 parça halinde yayımlanan röportajındaki açıklamaları süreç hakkında yeni tartışmalar yarattı.

‘BİZİM İZLEDİĞİMİZ TARZ TÜRKİYE’YE ADIM ATTIRMA TARZI’

Gazetemiz Cumhuriyet’in gündeme getirdiği terörist Bayık’ın açıklamalarında; Türkiye’ye yönelik; “Bizim mücadelemiz onları öyle bir hale getirdi ki, beka sorunu yaşamaya başladılar. Ortadoğu’daki gelişmeler olunca artık ulus devlet iflas etti. Eğer Kürtlerle de anlaşmazlarsa kendileri için büyük tehlike olacak. Bizim izlediğimiz tarz Türkiye’ye adım attırma tarzıdır. Ya adım atacaklar ya da başka türlü bitecek. Başka yolu yok” sözleriyle tehditte bulunması tepkilere neden oldu.

‘BİZ BU ADIMLARI BÖYLE ATMADIK’

Terörist Bayık, tepki çeken röportajında “Terörsüz Türkiye” tanımını da eleştirdiği görüldü. “Şimdi PKK öyle yenilen bir hareket değil, tam tersine giderek gelişen, uluslararası düzey kazanan bir hareket” diyen terörist Bayık; “Terörsüz Türkiye” sloganı üzerinden iktidarın algı yaptığını iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

“AKP ağırlıklı iktidar; ‘Biz süreci planladığımız gibi aksamadan yürütüyoruz’ biçiminde bir algı oluşturuyor. Kamuoyunun şunu çok iyi bilmesi gerekir: Şimdiye kadar atılan bütün adımları Önder Apo (Terör elebaşısı Abdullah Öcalan) bireysel inisiyatifiyle attı ve geliştirdi. Kimse öyle bizden ‘PKK’yi feshedin, silahlı mücadeleyi durdurun’ demedi. Biz bu adımları böyle atmadık. Biz Türkiye’deki durumu, Ortadoğu’daki gelişmeleri dikkate alarak bu adımları attık. Şimdiye kadar adını koyma yoktur. ‘Terörsüz Türkiye’ var. Ne anlama geliyor? ‘PKK teröristtir, biz terörizmi ortadan kaldırıyoruz’ anlamına geliyor. Sorun PKK’nin silahsızlanma sorunu değil ki, sorun Kürt sorunudur. Kürt sorunun çözümüdür. Eğer PKK silahlı mücadele yürüttüyse bunda Türk devletinin izlediği siyaset sorumlu.”

‘BEN GÜLDÜM TABİİ...’

PKK terör örgütünün 11Temmuz’daki sembolik silahlarını yakma gösterimiyle PKK’nin silah bırakma sürecinin başlatıldığı ve 2026’ya kadar tamamlanacağı belirtiliyordu. Ancak bu konuya da değinen terörist Bayık; “30 kişilik grubun silahları yakması son aşama mı diyorsunuz?” sorusuna; “Atacağımız tek taraflı adımlar bitmiştir, gerisi iktidarın-devletin adım atması kalmıştır. Biz şimdi bunu bekliyoruz” yanıtını verdi. Basında “yeniden bir grup silah bırakacak” haberlerinin “gerçeğe uymadığına” işaret eden terörist Bayık; “Ben de geçen gün NTV’de dinledim. Şimdi Hewlêr’de (Erbil) bırakacaklar, ardından Duhok’ta bırakacaklar. Çarşamba günü duydum. Ben güldüm tabii... Bu bir algı ve baskı oluşturmadır. Biz ne öyle baskılara gelebiliriz ne de onların oluşturduğu algılara göre hareket ederiz. Bundan sonra da eğer bizim attığımız adımlara hizmet eden adımlar atılırsa, biz adım atarız. Ama bu adımları atmazlar, dayatmalarda bulunurlarsa biz o dayatmaları kabul etmeyiz. Yani herkes bunu bilmeli” dedi.

TERÖR ELA BAŞISININ AMACINA BAHÇELİ ATFI!

Devletten bekledikleri adımlara ilişkin soruları da yanıtlayan terörist Bayık; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kuş tek kanatlı uçmaz” kelimesine atıf yaparak; “Şimdi ortada ayakları, bilmem elleri bile olmayan kuş var. Bu kuşa uç denemez. Onun için süreci halklara duyduğumuz sorumluluktan dolayı geliştiriyoruz. Önder Apo hep amacına bağlı adımlar attı. Fırsatları da imkânları da kendi tarzıyla yaratıyor. Kendisinin yarattığı tarzla karşıdakini adım atmaya zorluyor ve kabul ettiriyor. Hareketin artık demokratik zeminde kendisini yapılandırıp çalışmasını istiyordu. Şimdi bunun gerçekleşebileceğini gördü. Çünkü Türkiye çok sıkıştı artık yürüttüğü siyaset iflas etti” ifadelerini kullandı.