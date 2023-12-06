İktidar TikTok için kapatma sinyalleri verdi, uzmanlar ‘ahlaki çöküşü’ yorumladı: Neden ekonomik çöküş

Yayınlanma: 06.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2023 - 04:00

Özellikle TikTok canlı yayınları ve bu yayınlardan elde edilen gelirler tartışma yaratıyor. İktidar kanadından TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarına yönelik yeni kurallar getirileceği söyleniyor. TBMM Dijital Mecralar Komitesi Başkanı Hüseyin Yayman verdiği bir röportajda TikTok hakkında, “Başta TikTok olmak üzere dijital mecralar konusu sokağın en önemli konularından bir tanesi. Ulusal güvenlik meselesi haline gelmiş durumda” değerlendirmesini yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da dün düzenlediği basın toplantısında, “TikTok platformuna yönelik son 6 ayda yapılan operasyonlarda 33 kişi tutuklandı” dedi.

Konu hakkında Cumhuriyet’e konuşan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Kara, “Bu platformun kullanıcıları bizatihi bu toplumun içinden çıkmış bu toplumda var olan insanlar. Bu toplumda neler oluyorsa bunun bir yansımasını orada görüyoruz aslında” diye konuştu.

‘SOSYAL YAPIYA ZARAR’

Ekonomik çöküşün her coğrafyada ahlaki çöküşü de beraberinde getirdiğini ifade eden Kara, sözlerine şöyle devam etti:

“Hayatlar ışıltılı değil ve çöküntü içinde maalesef ve biz bunları görmek istemiyoruz aslında. Platformlar bizi ahlaksızlaştırmıyor, var olanı gösteriyor sadece. Dolayısıyla bant daraltmadan tutun da içerik kaldırmaya ve kapatmaya kadar birçok aksiyon gelebilir.”

Avukat Çağla Gül Bulut da şu değerlendirmelerde bulundu: “TikTok’un zararları olduğu doğrudur. Tamamen kapatılması veya sınırlandırılması diğer sosyal medya platformlarına veya internet ansiklopedilerine uygulanan tedbirler gibi yapılabilir. Burada gerekçe ulusal güvenliğin tehlikesi olabilir.”