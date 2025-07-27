İktidar TİS sürecini erkene aldı: Bakanın yurt dışı programı gerekçe gösterildi

Milyonlar, kamu görevlilerinin ve emeklilerinin alacakları maaş zamlarını belirleyecek 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri için 1 Ağustos’u beklerken KESK’ten konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhuriyet’e konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, görüşmelerin 28 Temmuz’a çekildiğini belirtti. Görüşmelerin toplu sözleşme yasasına göre her yıl 1 Ağustos’ta yapıldığını vurgulayan Karagöz “Bu süreç yaklaşık 3.5 milyon kamu emekçisini ve 2.5 milyon kamu emeklisini doğrudan ilgilendirmektedir. Tarihi ve günü aylar öncesinden belli olan bu toplu sözleşme sürecinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, bakanın yurt dışı programını gerekçe göstererek görüşme tarihini 28 Temmuz’a çekmesi, bizler açısından kabul edilemez bir ciddiyetsizliktir. Eğer gerçekten bakanlığın önceden planlanmış ve ‘çok önemli’ bir programı varsa, bu durumun kamuoyuyla, basınla ve sendikalarla önceden paylaşılması gerekirdi. Böylesine önemli bir sürecin keyfi bir şekilde öne çekilmesi, kamu emekçilerine ve onların alın terine yönelik bakış açısını açıkça ortaya koymaktadır. Bu yaklaşımı protesto ediyor ve kınıyoruz” dedi.

Karagöz “KESK olarak bizler, kamu emekçilerinin insanca yaşam ve güvenceli çalışma taleplerini sahada, alanda örgütlerken; bakanlığın bu tavrını doğru bulmadığımızı kamuoyuna açıkça ifade ediyoruz. Toplu sözleşme süreci, masa başında değil, mücadeleyle kazanılacak kadar değerlidir” ifadelerini kullandı.