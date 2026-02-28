İktidar toplam 21 ildeki alanları orman sınırları dışına çıkardı: Artık orman değiller!

Cumhurbaşkanı kararı ile Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova’daki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

Karar, Orman Yasası’nın Ek 16. maddesine dayandırıldı. Bu madde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca “bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerin” Cumhurbaşkanı kararı ile orman sınırları dışına çıkarılmasına olanak tanıyor. Orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından orman tesis edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilecek.

İŞTE O YERLER

Karara göre orman sınırları dışına çıkarılan alanların bulunduğu yerler şöyle:

Adana Tufanbeyli Şar, Afyonkarahisar İhsaniye Yeşilyayla, Antalya Gazipaşa Üçkonak, Antalya Manavgat Gebece-Karabük-Kızıldağ-Tilkiler, Antalya Korkuteli Uzunoluk, Artvin Merkez Seyitler, Balıkesir Altıeylül Ortamandıra, Bingöl Merkez Kartal, Bingöl Solhan Oymapınar, Bursa Kestel Çataltepe, Bursa Mudanya Söğütpınar, Çorum Oğuzlar Çarşı, Eskişehir Odunpazarı Aşağıılıca, Gaziantep Şehitkamil Işıklı, Gümüşhane Merkez İkisu, İzmir Kemalpaşa Çambel, Karabük Yenice Bağbaşı, Kastamonu İnebolu Ayva, Kastamonu Merkez Kayalı, Kütahya Emet Yenice, Kütahya Merkez Işıkkara, Kütahya Merkez Soğukçeşme, Mersin Mezitli Davultepe, Mersin Mut Barabanlı, Mersin Silifke Hacıishaklı, Mersin Toroslar Kepirli, Muğla Fethiye Bozyer, Muğla Fethiye Yakacık, Muğla Menteşe Emirbeyazıt, Muğla Menteşe Kötekli, Samsun Atakum Erikli, Tokat Niksar Gürçeşme, Trabzon Akçaabat Yenimahalle, Trabzon Araklı Bahçecik, Trabzon Çaykara Ulucami, Trabzon Of İrfanlı, Trabzon Of Soğukpınar, Trabzon Tonya İskenderli, Yalova Merkez Kirazlı.

İktidar, Orman Yasası’na 2018 yılında eklediği Ek 16. maddeye dayanarak şimdiye kadar birçok yeri orman sınırları dışına çıkarmıştı.

'BİR GECEDE 4 MİLYON 777 BİN METREKARE ORMAN ALANI ARSA OLDU'

Cumhurbaşkanı kararı ile 21 ildeki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına CHP'den sert tepki geldi. CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, “Bir gecede 4 milyon 777 bin metrekare orman alanı arsa oldu.

2018 yılından bu yana Ek-16 uygulamaları kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alanların toplamı yaklaşık 5 bin 310 hektara ulaştı. Türkiye, cumhurbaşkanı kararıyla Orman Kanunu’nun Ek-16 maddesi kapsamında 2018’den bugüne Belgrad Ormanı büyüklüğünde orman alanını kaybetti. Bu karar, yalnızca teknik bir sınır değişikliği değil; yıllardır korunan bir alana tek bir imzayla ‘artık orman değilsin’ denilmesidir” dedi.