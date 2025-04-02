İktidar ve DEM arasında HSK pazarlığı iddiası

Yayınlanma: 02.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2025 - 04:00

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, gelecek HSK seçimi için “DEM Parti”ye kontenjan ayrılacağını iddia etti. Gazetemiz Cumhuriyet’e yaptığı açıklamasında Karamahmutoğlu; “CHP ve İYİ Parti’yle anlaşma yapmamak ve kura çekimine kalmaması için DEM Parti’yle anlaştılar. Böylece Meclis’te seçimler için gerekli 3’te 2 çoğunluğu sağlayacaklar. Bu oran aynı zamanda anayasa değişimi için de gereken sayı. Bu durum bana göre anayasa değişikliğindeki çoğunluğa ulaşılmasının egzersizi de olacak. DEM Parti Meclis’teki bir parti; ancak bu işi CHP’yle yapmamak için bu anlaşmayı yaptılar” ifadelerini kullandı.

Yedi üyeyi TBMM seçiyor HSK’nin 11 üyesinin dördünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atarken 7’si TBMM tarafından seçiliyor. Bu kapsamda 2021’de TBMM Karma Komisyon’daki aday belirleme sürecinin kuraya kalmaması için Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı mutabakata varmıştı. Yapılan mutabakatla; 7 üyenin 3’ü AKP’den, 2’si İYİ Parti’den, 1’er üye de CHP ve MHP’den seçildi. Böylece; Millet İttifakı 3, Cumhur İttifakı ise 4 ismi HSK’ye gönderdi.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU 11 NİSAN’DA TOPLANACAK

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısından bu yana geçen yaklaşık bir buçuk ayın ardından DEM Parti, sürece ilişkin tartışma yürütmek üzere Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) 11 Nisan Cuma günü toplayacak. MYK’de sürece ilişkin nasıl bir yol izleneceği ele alınacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın başkanlığında, 2 Mart Pazar günü Parti Meclisi (PM) ve il eşbaşkanları, 3 Mart Pazartesi günü merkez yürütme kurulu (MYK) ve 5 Mart Çarşamba günü milletvekilleri ve belediye eşbaşkanlarının katılımıyla toplantılar yapılmıştı.