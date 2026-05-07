İktidar, yaş şartını 60’tan 70’e çıkardı: 'Huzur'a ulaşmak uzadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği”ni tümden değiştirdi. Ancak huzurevinde kalma yaşı ile ilgili yapılan değişiklik tartışma yarattı. Eski yönetmelikte huzurevlerine ve merkezlere kabul edilecek yurttaşlarda aranan şartlar sıralanırken, “60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak” koşulu aranıyordu. Yani huzurevinde kabul edilmek için 60 yaş ve üzerinde olmak gerekiyordu.

Yeni yönetmelikte bu değiştirildi. Resmi Gazete’de dün yayınlanan yeni yönetmeliğe göre, huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine kabul edilecek yurttaşlar aranacak şartlar yeniden düzenlendi. Huzurevine kabul için aranan yaş şartı 70’e çıkarıldı. Yönetmeliğe göre, 60 ve üzerindeki yaşlarda olanların huzurevlerinde kalabilmesi için ise “Engelli Sağlık Kurulu Raporu”na sahip olmaları gerekecek.

Yeni yönetmelikte huzurevlerinde kalacak yurttaşlarda aranacak şartlar sıralanırken, “70 yaş ve üzeri olmak veya 60 yaş ve üzeri olup tam bağımlı ya da kısmi bağımlı ibareli Engelli Sağlık Kurulu Raporu’na sahip olmak” düzenlemesine de yer verildi.

TANIMLAR DA DEĞİŞTİ

Yönetmelikte geçen “yaşlı” tanımı da değiştirildi. Eski yönetmelikte, “60 yaş ve üzerindekiler” yaşlı olarak tanımlanırken, yeni yönetmelikte “70 yaş ve üzeri kişiler ile 60 yaş ve üzeri olup rehabilitasyon ve bakıma ihtiyacı olan kişiler” bu tanım içerisine alındı. Eski yönetmelikte, “huzurevinin” tanımı da şöyleydi: “60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşu”. Yeni yönetmelikte ise “huzurevinin” tanımı şöyle değiştirildi:

“70 yaş ve üzeri olup günlük yaşam aktivitelerini bağımsız sürdürebilen yaşlılara, huzurlu ve güvenli bir ortamda sosyal, fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yirmi dört saat hizmet veren; 1. seviye yaşlı yaşam birimi ve/veya 2. seviye gözetimli yaşlı yaşam biriminden oluşan yatılı sosyal hizmet kuruluşu.”

‘KRİTER YENİDEN BELİRLENDİ’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yönetmelik değişikliği ile ilgili bilgilendirme yaptı. Bakanlık, “Huzurevlerine kabul sürecindeki yaş kriterini yeniden belirleyerek esas yaş sınırı 70 ve üzeri olarak düzenledik. 60 ve 70 yaş arası vatandaşların yalnızca kısmi ya da tam bağımlı olmaları halinde kabulünü öngördük” değerlendirmesini yaptı.

Yeni yönetmelik ile “bağımsız yaşam, gözetimli yaşam, profesyonel destekli bakım ve ileri/ağır bakım” olmak üzere dört kademeli hizmet yapısı da getirildi.