İktidar yeni yargı paketiyle suçu değil, suçluları azaltmayı planlıyor: Cezaevleri boşalacak

Yayınlanma: 27.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.02.2025 - 04:24

Türkiye’de cezaevlerinin doluluk oranı, ceza infaz sisteminin başat sorunlarından biri olmaya devam ediyor.

İktidar, 2025 yılı için merkezi bütçeden Adalet Bakanlığı’na 1 milyar TL’nin üzerinde ödenek ayırırken aralarında Uşak, Bartın, Siirt ve Niğde’nin de bulunduğu 11 kente yeni cezaevleri kurulacak. Yeni cezaevlerinin yanı sıra iktidarın hazırladığı yeni yargı paketinde ise cezaevlerinin kapasitesini azaltmak için “Ceza Muhakemesi Kanunu’nda” (CMK) yeni bir düzenlemeye giderek mükerrer suçlarda (bir suçtan kaynaklı kesinleşen mahkûmiyetin ardından yasada öngörülen süre geçmeden yeni bir suç işlemek) iyi hal düzenlemesi getirecek. CMK’de “İkinci defa tekerrür hükümlerin uygulanması halinde hükümlünün şartlı salıvermeden yararlanamayacağı” hükmü bulunuyor.

Bununla suçlular, şartlı salıvermeden ve denetimli serbestlikten yararlanamıyor. Yeni düzenlemeye göre mükerrer suçlular “iyi halli olmaları” durumunda cezalarının 4’te 3’ünü cezaevinde, gerisini şartlı salıvermeyle dışarıda tamamlayacak. Bu uygulama, hükümlünün içerideki tutumu ve davranışlarına bakılarak yapılacak. Uygun olmayanlar infazlarını cezaevinde tamamlayacak.



‘İNFAZ SİSTEMİNDE ACİLEN İYİLEŞTİRMEYE GİDİLMELİ’



Yeni düzenlemeye ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan avukat Ali Dokuzlu, “Mükerrirlere özgü infaz rejimi, olağan infazdan ayrılmaktadır. Mükerrir hükümlüler bakımından mükerrir ve ikinci kez mükerrir ayrımı söz konusudur. Bir suçtan hüküm giyen kişinin cezasının tamamı infaz kurumunda çektirilmeyip, şartlı tahliye ve denetimli serbestlik kurumları işletilerek, hükümlüye bir şans tanınır. Eğer hükümlü bu süreler içerisinde tekrar kasten suç işler ve cezası kesinleşirse, mükerrirlere özgü infaz rejimi kapsamında cezasının infazında artırıma gidilir. Kişinin tekrar ve tekrar kasten suç işlediği hallerde infaz indiriminin söz konusu olması, ceza adaleti ve toplum barışı açısından sakıncalı olacaktır” dedi.

“Cezalandırılmamış suç kadar suça teşvik eden bir şey yoktur” diyen Dokuzlu, şu ifadeleri kullandı: “Cezasının ne yaparsa yapsın infaz edilmediğini düşünen bir kişinin kurallara uymak için herhangi bir motivasyonu olmaz. Cezaevi kapasitelerinin doluluk oranlarına bağlı olarak böyle bir düzenlemeye gidilecekse bu çok vahimdir. Kapasite sorunları ceza adaletinin işlerliğine engel olmamalıdır. Mükerrir suçluların sayısındaki artış zaten infaz sistemimizin başarılı olmadığını tek başına gösteren bir husustur. Türkiye’nin infaz sisteminde acilen bir iyileştirmeye gitmesi, bunun yanında da kök sorun olan toplumsal yozlaşma, ekonomik çöküş gibi problemlere çare üretmesi gerekiyor.”

