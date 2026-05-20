İktidar yine Orman Yasası’nda yer alan yetkisini kullanarak 23 ildeki alanları orman sınırı dışına çıkardı: Ek ek gidiyor!

İktidar, 2018 yılında Orman Yasası’na o dönemde de çokça tartışılan “Ek Madde 16”yı ekledi. Bu madde iktidara bazı koşullara göre belirlenen alanları orman sınırları dışına çıkarma yetkisi veriyor. Yasaya göre, “Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile maddenin yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerleşim yeri bulunan ya da yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan alanlardan, sınırları Cumhurbaşkanı’nca belirlenen alanlar” yine Cumhurbaşkanı’nca belirlenecek usul ve esaslara göre Orman Genel Müdürlüğü’nce orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil ediliyor. Orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere de devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis etmek üzere tahsis ediliyor.

23 İLDE

İktidar dün de yine yasanın bu maddesine dayanarak toplam 23 ildeki çok sayıda alanı orman sınırları dışına çıkardı. Bu yerler Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Denizli, Elazığ, Gümüşhane, Karabük, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak ve Zonguldak’ta bulunuyor. Yasada da belirtildiği gibi orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak. Muğla’daki yerler Fethiye Patlangıç, Marmaris Çamlı ile Çetibeli, Menteşe Sarnıç, Seydikemer Uğurlu, Yatağan Yukarıyayla’da bulunuyor.