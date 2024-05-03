İktidara, TBMM’de kabul edilen bütçe ile verilen ödenek 44.6 milyar lira artırıldı

Yayınlanma: 03.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2024 - 04:00

İktidar bir yandan kamuda tasarruf yapılacağını söylerken diğer yandan kamu idarelerinin bütçe başlangıç ödenekleri yine artırıldı.

Geçen ekim ayında TBMM’ye sunulan ve kabul edilen Bütçe Yasası’nın A Cetveli’nde, içerisinde bakanlıkların da yer aldığı genel bütçeli idareler için toplam 11 trilyon 8 milyar lira ödenek verilmişti. Ancak iktidar bu ödenek toplamını 44.6 milyar lira artırarak 11 trilyon 53 milyar liraya yükseltti. Örneğin Cumhurbaşkanlığı’nın ödeneği 12.2 milyar liradan 15.1 milyar liraya, Adalet Bakanlığı’nın 198.7 milyar liradan 199.2 milyar liraya, İçişleri Bakanlığı’nın 76.2 milyar liradan 77.5 milyar liraya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 369.1 milyar liradan 376.9 milyar lira, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 38.9 milyar liradan 40.4 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 78.9 milyar liradan 79.6 milyar lira, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 271.7 milyar liradan 287.3 milyar liraya, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 283.1 milyar liradan 284.6 milyar liraya çıktı.

DİYANET’E A8 PARASI

Ayrıca son günlerde “Audi A8” alımı ile gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ödeneği de 91 milyar 825 milyon liradan, 91 milyar 837 milyon liraya yükseltildi.

Uygulamayı yorumlayan Prof. Dr. Aziz Konukman ise Meclis’in verdiği yetkinin bir kez daha aşıldığını vurguladı. Bütçe hakkının ihlal edildiğini belirten Konukman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer böyle bir artış yapılacaksa bunun mutlaka ek bütçe ile yapılması gerekiyor. Bu şekilde ödenek artışına gidilmesi doğru değil. Bu yol kapatılmalı. Meclis’i göreve çağırıyoruz. Meclis bütçe hakkına sahip çıkmalı. Ana muhalefet partisi de bu konuyu gündeme getirmeli.” Konukman iktidarın bunu gelenek haline getirdiğine dikkat çekti.

