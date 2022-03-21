İktidara yakın gazete duyurdu: Konutta KDV indirimi geliyor

21 Mart 2022 Pazartesi, 09:17

Gelir İdaresi Başkanlığı odalar, sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında ikili KDV sistemine yönelik bir çalışma yaptı.

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre, sektör temsilcileri konutta 1-2 metreyi geçmesi durumunda yüzde 18 KDV ödenmesinin usulsüz uygulamaları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Projede, satışta, tapuda evin net metrekaresinin kullanımını teşvik edecek vergi uygulaması görüşü ön plana çıktı.

Yeni modelle tüketiciçok yüksek bir fahiş artışla karşı karşıya kalmayacak.

Yeni sistemin benimsenmesi durumunda tüketicinin 151 metrekare konut alımında 150 metrekarelik bölüm yüzde 8, 1, metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek.

Örneğin; 1 milyon liralık 150 metrekarelik daire 80 bin lira KDV ödenirken, 155 metrekarede ise 180 bin lira KDV ödeniyor. Yeni sistemle 5 metrekarelik bölüm yüzde 18'den vergilendirilecek bu tutar da 5805 lira olacak. Bu durumda ödenecek tutar 85 bin 805 lira olacak.

Sektör temsilcileri düzenlemeyle 150 metrekarenin üzerinde konutlarda talebin artacağını, sektörün canlanacağını, fiyatların da düşeceğini dile getiriyor.

Sıfır konutları kapsayan KDV indirimi olması durumunda yapılacak olan indirim, orana bağlı olarak değişecek.

Ayrıca, tapu harçlarında da düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Tapu harcı evin değerinin binde 20'si oranında alınıyor. Bugün itibarıyla 1 milyon liralık evde alıcı 20 bin lira, satıcı da 20 bin lira tapu harcı ödüyor.