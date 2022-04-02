İktidara yakın Sabah açıkladı: Kredi kullanacaklar dikkat, bankalarda yeni dönem
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, bankalara gelen tüketici freniyle, borcunu erken ödeyene ücret ve masraflar iade edilecek, cayma hakkı hükümleri uygulanacak.
Tüketici kredisi kullananların elini rahatlatacak çok sayıda kolaylık ve haklar getirildi. Buna göre tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak. Tüketicilerin ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak. Tüketici Kanunu'nda yapılan değişiklikle tüketici kredileri, devre mülk ve tatil satışları konusunda vatandaşlar kapsamlı bir korumaya alındı. Yeni düzenlemeyle ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketiciye teslimi zorunlu hale geldi. Düzenlemeyle yan ürün ve hizmetlerin kredi kullanım şartı olarak sunulmasına sınırlama geliyor.
LEHİNE OLACAK ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEK
Ayrıca tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak.
Kredi bağlantılı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlamak amacıyla meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek. Taksitle satış sözleşmelerinde temerrüt durumunda kalan borcun tümünün peşin kılınmasına yönelik şartlar Borçlar Kanunu'yla uyumlu ve tüketici lehine olacak şekilde değiştirilecek.
Kredili mevduat hesabı, kredi kartı gibi belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişikliklerin hemen yapılması için düzenleme yapılacak. Bu kapsamda faiz oranındaki indirimin, tüketici lehine yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması koşulu kaldırılacak. Bu koşul yalnızca faiz oranı artırımını kapsayacak şekilde değiştirilecek.
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