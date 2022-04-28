İktidara yakın Sabah yazdı: İtalyan Posta Teşkilatı'ndaki 5 milyon Euroluk soygunda 'Türkiye' ayrıntısı

28 Nisan 2022 Perşembe, 12:24

İtalya Posta Teşkilatı'nda 3-5 Nisan 2017 tarihlerinde yaşanan soygunda kurumun posta sistemine erişilerek bir takım izinsiz para transferleri yapıldı. Soygunda birçok ülkeye para çıkışı olduğu ortaya çıktı.

Toplamda 5 milyon 90 bin avroluk izinsiz para çıkışı yapılan teşkilattaki vurgun, yetkili birimlere aktarılınca paranın izinin Türkiye'ye kadar uzandığı anlaşıldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, İtalyan makamları durumu Türk makamlara iletince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Paranın izini süren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Siber Suçlar şüpheli hesapları incelemeye aldı.

2 MİLYON 427 BİN EURO HESAPLARINA GEÇİRİLDİ

MASAK, Türkiye'de faaliyet gösteren Armin Dış Ticaret Tur. Ltd Şti'nin hesaplarına farklı tarihlerde 164 bin, 176 bin ve 148 bin avro, Natel Turizm Tekstil'in hesaplarına ise 154, 173, 162, 163, 145 ve 182 bin avro, Hayrullah N.'ye de 960 bin avro para aktarıldığını belirledi. Bu paraları çektiği ortaya çıkan Ali H., Hayrullah N. ve İhsan N. gözaltına alındı.

YATIRIM AMAÇLI ALTIN ALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İhsan N. ifadesinde, Mart 2017'de 3 kişinin yanına gelerek yatırım maksatlı altın almak istediklerini, hesabına bu nedenle para geldiğini öne sürdü. Altın alma maksadıyla hesabına 980 bin euro geldiğini anlatan İhsan N., benzer işlemi yapmak istedikleri için kardeşinin hesaplarına da 960 bin euro para geldiğini onun da bu işlemden yüzde 3 komisyon aldığını iddia etti.

Şüpheli Ali H. ifadesinde Armin'in, Hayrullah N. ise Natel'in kendisine ait olduğunu, gelen paralarla altın alıp müşterilere vererek komisyon aldıklarını belirtti. Savcılık, Hayrullah N.'nin 90 bin euro komisyon almasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını, söz konusu kişilerin orta gelirli olmasına rağmen hesaplarına şirketlerin kuruluş amacıyla yaptığı faaliyetlerin uygun olmadığını belirledi.

Soruşturma sonunda kardeşler Hayrullah N. ve İhsan N.'nin tekstil ve turizm alanında faaliyet gösteren şirket olmasına rağmen altın tüccarlığı yapmaları, ayrıca şirketin tek çalışanlarının kendilerinin olmalarının olağan akışa aykırı olduğunu belirterek 3 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçu kapsamında haklarında 10 yıla kadar hapsi istenen 3 şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.