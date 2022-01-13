İktidara yakın yazardan 'Enes Kara yorumu': Ateizme bağladı!

13 Ocak 2022 Perşembe, 10:40

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Enes Kara’nın yurt olarak kaldığı cemaat evinde gördüğü baskıları anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son vermesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Kara'nın yaşamına son vermesinin ardından ülke genelinde tarikat ve cemaatlere tepki gösterildi. Kara, yaşamına son vermeden önce çektiği videoda baskılardan yıldığını ve özgürlüğünü kaybettiği için artık yaşamak istemediğini söyledi. Kara'nın cemaat yurdundaki baskılara isyan eden bir videosunun ortaya çıkması, tarikat ve cemaat oluşumlarına bağlı yurtlarda yaşananları tekrar gündeme getirdi.

İktidara yakın Yeni Akit gazetesinin yazarlarından Ali Erkan Kavaklı ise Kara'nın intiharını "ateizm"e bağladı, cemaat yurdunun sorumlu tutulmasını ise eleştirdi."Bir ateist yanıldığını itiraf etti, Enes Kara intihar etti" başlığını taşıyan yazıda Kavaklı,"Tıp fakültesi öğrencisi nasıl ateist oldu? Ateist çıkmazlara saplanmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın ateist bakış açısı ile yazdırdığı fen bilgisi kitaplarının etkisi oldu mu? Enes, ateist öğretmen ve öğretim üyeleri ile karşılaştı mı? Ailesi inançlı olduğuna göre Enes’i ateizm bataklığına kim sürükledi?" sorularını yöneltti.

CEMAATİ SAVUNDU

Cemaat yurdunun sorumlu tutulmasını eleştiren Kavaklı, Enes Karan’ın neden inancını yitirdiğinin araştırılmadığını yazdı. Kavaklı, "Kapitalist Robert Murdoch’un borusu Fox sunucusu Fatih Portakal, Enes’in intiharından yurdunda kaldığı cemaati sorumlu tutuyor. Düşünce yoksunu, fikir fukarası Portakal, Enes’in neden inancını yitirdiğini araştırmıyor. İnançsızlığın insanları çabuk depresyona itip bunalıma düşürdüğünü, bunalıma düşenlerin intihar ettiğini görmezden geliyor" ifadelerini kullandı. İnançsızlığın insanları intihara sürüklediğini öne süren Kavaklı, Türkiye ve Avrupa’daki intihar oranlarını paylaşarak “Milli Eğitim Bakanlığı, gençleri ateizme ve intihara götüren fen bilimleri müfredat ve kitaplarını sorgulamalı ve düzeltmeli. Bir tek gencimizi bile dinsizlere kurban vermemeliyiz” diye yazdı.

Kavaklı'nın yazısının ilgili bölümleri şu şekilde:

"Üniversite öğrencisi Enes Kara arkasında kısa bir video bırakarak intihar etti. İnancını yitirdiğini söylüyor.

Tıp fakültesi öğrencisi nasıl ateist oldu? Ateist çıkmazlara saplanmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın ateist bakış açısı ile yazdırdığı fen bilgisi kitaplarının etkisi oldu mu? Enes, ateist öğretmen ve öğretim üyeleri ile karşılaştı mı? Ailesi inançlı olduğuna göre Enes’i ateizm bataklığına kim sürükledi?

İnanan insan kolay kolay intihar etmez. Bilir ki hayat imtihandır, bu can bize emanettir. Hayatın zorluklarına sabredeceğiz, Allah’a ibadet ve kulluk edip cenneti kazanacağız.

Kapitalist Robert Murdoch’un borusu Fox sunucusu Fatih Portakal, Enes’in intiharından yurdunda kaldığı cemaati sorumlu tutuyor. Düşünce yoksunu, fikir fukarası Portakal, Enes’in neden inancını yitirdiğini araştırmıyor. İnançsızlığın insanları çabuk depresyona itip bunalıma düşürdüğünü, bunalıma düşenlerin intihar ettiğini görmezden geliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, gençleri ateizme ve intihara götüren fen bilimleri müfredat ve kitaplarını sorgulamalı ve düzeltmeli. Bir tek gencimizi bile dinsizlere kurban vermemeliyiz."