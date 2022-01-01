İktidara yakın Yeni Akit'in 'soğan ekmek tavsiyesine' Eren Erdem'den sert sözler
İktidara yakın Yeni Akit gazetesinin, "Soğan ekmek yerseniz... Çok kişi tarafından bilinmiyor" başlıklı haberine, CHP PM üyesi Eren Erdem sert tepki gösterdi.
Yeni yıl, doğalgazdan elektriğe birçok kalemde zamla gelirken iktidara yakın Yeni Akit gazetesinin, "Soğan ekmek yerseniz... Çok kişi tarafından bilinmiyor" başlıklı haberine CHP'li Eren Erdem sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Akit'in söz konusu haberinde soğan ekmeğin 'faydalarına' yer verilirken, "Soğan, ekmekle beraber tüketildiğinde hem doyurucu hem de vücutta enfeksiyon oluşumlarını engelliyor" denildi.
Erdem paylaşımında, "Süper lüks saraylarda, hiper şatafatlı sofralarda, smothie yudumlarken “yapın zammı geçin” diyenlerin “siyasi bülteni,” milletimize soğan ekmek tavsiye etmiş" ifadelerini kullandı. CHP'li Erdem'in paylaşımı şu şekilde:
Süper lüks Saraylarda, hiper şatafatlı sofralarda, smothie yudumlarken “yapın zammı geçin” diyenlerin “siyasi bülteni,” milletimize soğan-ekmek tavsiye etmiş…— Eren Erdem (@erenerdemnet) January 1, 2022
Kamudan aldıkları reklamlar sayesinde ultra lüks yaşayan yandaşların millete tavsiyesi… https://t.co/olj6g9IvX8
ZAM GELMİŞTİ
Türk Lirası'ndaki değer kaybının yarattığı etkiyle konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın satış fiyatı yüzde 15, sanayi kullanılan doğalgazın fiyatı ise yüzde 50 arttı.
Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak köprülere yapılan zamları duyurdu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorine 1.29 lira, benzine 61 kuruş ve LPG'ye de 78 kuruş zam yapıldığını açıkladı.
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