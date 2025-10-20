İktidara yakınlığıyla bilinen araştırma şirketi sahibinden ‘KKTC’ açıklaması: ‘Arkadaşıma güvendim; bir hataydı’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Tufan Erhürman'ın farkla kazanması üzerine, seçim öncesinde Ersin Tatar’ın daha yüksek oy alabileceğini iddia eden, iktidara yakınlığıyla bilinen GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş’a tepki yükseldi.

Seçimlerden önce Aktaş, “Kıbrıs’ta iki devletli çözümü savunanlar açık ara önde” ifadelerini içeren bir paylaşım yapmış ve Anadolu Ajansı’nda yayımlanan “Kıbrıs seçimlerinde iki devletli çözümü savunanlarla federasyoncular karşı karşıya” başlıklı analizinde benzer değerlendirmelerde bulunmuştu.

AA’da yayımlanan yazısında, “"Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz?" sorusunu sorduğumuzda KKTC halkında kararsızlığın yüksek olduğunu görüyoruz. Ersin Tatar yüzde 41,8, Tufan Erhürman ise yüzde 40,1 oy almaktadır ve seçimin sonucunu yüzde 14,9 olan kararsızlar belirleyecektir” diyen Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şu ifadeleri kullanmıştı:

“Seçime bir ay kala Kıbrıs’ta yapmış olduğumuz araştırmada;

1-Ersin Tatar iki devletli çözümden yana destek %60

2- Tufan Erhürman federasyon çözümünden yana destek %40

Bir ay önce hatırı sayılır bir kararsız seçmen kitlesi vardı. Yeni saha bilgilerine göre kararsızlar Ersin Tatar lehine tercih yapıyor.”

İHSAN AKTAŞ’TAN A ÇIKLAMA

Seçim sonuçlarında açık ara yanılan Aktaş, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Aktaş şunları yazdı:

"30 yıldır kamuoyuna doğru bilgi aktaran bir kurum olarak, kıymetli dostlar, Kıbrıs seçimleriyle ilgili bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim.

Seçimlerden 40 gün önce saha çalışması tamamlanan, 1200 denekli araştırmamız Anadolu Ajansı üzerinden bir makale olarak yayımlandı.

Bu araştırmada iki devletli çözüme destek oranı %60, federasyon çözümüne destek oranı ise %40 olarak ölçülmüştü.

Bugün yeniden bir araştırma yapılsa, sonuçların yine benzer çıkacağı kanaatindeyim.

Seçim sonuçlarına gelince; seçimden 40 gün önce her iki aday da yaklaşık %40 civarında oy oranına sahipti ve başa baş durumdaydı.

Kararsızları dağıtmadan yayımladığımız bu veride, %20 civarında bir kararsız kitlenin seçimin sonucunu belirleyeceğini ifade etmiştim.

Seçimin son haftasında, uzun yıllardır sahada veri toplayan ve tecrübesine güvendiğim bir arkadaşım, sahanın Ersin Tatar lehine döndüğünü söyledi. Bazı gazeteci dostlarım da benzer kanaat taşıyorlardı.

Not: Bir araştırma firmasının elinde veri olmadan açıklama yapması hatadır.

Verilerimizin arkasındayız; ancak seçimden birkaç gün önce elimde veri olmadan attığım tweet bir hataydı."