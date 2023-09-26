İktidara yakınlığıyla bilinen şirkete, denize kıyısı olan ormanlık alana otel yapma izni verildi

Yayınlanma: 26.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 26.09.2023 - 07:02

Osmanlı Yapı 5 İnşaat, Milas’ın Kazaklı Mahallesi’nde yapmak istediği otel projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yaptı. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunun incelenmesi sonucunda projeye Muğla Valiliği tarafından “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Buna göre şirket 494 milyon 942 bin TL’lik projeyle birlikte ormanlık ve tarım arazilerinden oluşan kıyı şeridindeki alanda 180 oda ve 65 villadan oluşan bir otel inşa çalışmalarına başlayacak. Proje için toplam 249 bin 507 metrekarelik alan kullanılacak. Otel odası ve villaların yanı sıra alanda 16 havuz, dört restoran, toplantı salonu, spor salonu, su sporları merkezi ve otopark inşa edilecek. Proje kapsamında alanda 2, 3 ve 5 katlı yapılaşma olacak.

DEPREM BÖLGESİNDEN İHALE ALMIŞLARDI

Osmanlı Yapı 5 İnşaat, geçen aylarda Ebi Gayrimenkul Yatırımları Anonim Şirketi’ne geçti. Ebi Gayrimenkul’un sahibi Özen Kuzu ise iktidara yakınlığıyla bilinen aile şirketi Kuzu Grup’un yönetim kurulu başkanı. Kuzu Grup’un en değerli şirketlerinden Kuzu Toplu Konut, geçen aylarda deprem bölgesinden aldığı ihalelerle gündeme gelmişti. Ayrıca Kuzu Grup’un Siirt’te yaptırdığı iki okula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’un annesi Hayriye Gülbaran’ın ve babası Cemal Gülbaran’ın isimleri verilmişti. Ayrıca yine şirketin 2000’de inşa ettiği Bitlis’teki Yunus Ensari İlköğretim Okulu 2011’de yaşanan Van depreminde kullanılamaz hale gelmişti. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) soruşturma izni vermedi.