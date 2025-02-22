İktidarın ‘aile yılı’ ilan ettiği 2025’te hukukçular ekonomi vurgusu yaptı

Yayınlanma: 22.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.02.2025 - 04:27

18 Şubat’ta İzmir, Ankara ve Muş’ta üç kadın öldürüldü. İzmir’in Aliağa ilçesinde Fatma Ş. (34) boşanma aşamasındaki eşi M.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Ankara’da S.K. adlı kadın, boşandığı İ.K. tarafından bıçakla katledildi. Muş’ta ise Aynur İ., evli olduğu erkek İhsan İ. tarafından uzun namlulu silahla öldürüldü.

Artan şiddetin nedenlerini değerlendiren 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Avukat Şenal Sarıhan, “Ailede huzuru sağlayacak en önemli konulardan birisi ekonomi. Bugün Türkiye’de yoksulluk giderek tırmanıyor. Orta sınıf kalmadı. Üç aileye de baktığımızda belki ayrıntılandırıldığında farklı farklı nedenler gibi görünebilir ama mutlaka bugün esas olarak konunun ekonomik sorunlar olduğunu düşünüyorum. Bu sorunlar aşılmadıkça ne ülkenin genelinde ne de ailelerde herhangi bir huzurun var olacağı inancındayım” diye konuştu.

Sarıhan sözlerini şu şekilde noktaladı: “Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda devlet, aile birliğinin korunması için onların bir arada yaşamasının sağlanması için bir şey yapmak istiyorsa önce onların koşullarını sağlaması gerekiyor. Ama yapamıyorsa da bunu cinayete vardıracak kadar tırmandırılması konusunda hâlâ ‘Birlikte oturun birlikte yaşayın’ demekten vazgeçmesi gerekiyor inancındayım.” Öte yandan dün Gaziantep’te Suriye uyruklu Ruha Dabul (23), tartıştığı eşi Muhammed el Hüseyin (32) tarafından tabancayla vurularak katledildi.

