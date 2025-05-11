İktidarın ‘bağımsız birim’ oyunu: 'Yüzde 10'u bile dönüştürülmedi'

Yayınlanma: 11.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.05.2025 - 04:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında kentsel dönüşüm kapsamında yaklaşık 2 milyon 285 bin adet bağımsız birimi dönüştürdüklerini söyledi. Muhalefetten eleştiriler yükselirken CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, konuya ilişkin ocak ayında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verdiği soru önergesinin aylar sonra gelen yanıtını Cumhuriyet’le paylaştı.

‘ŞEFFAF OLMALI’

6306 sayılı yasa sonrasında 13 yıl boyunca, 2 milyon 117 bin bağımsız birim yapıldığını belirten Kara, “Buradaki temel sorun, dönüştürülen ‘bağımsız birim’ ifadesi çünkü bağımsız birim dediğinizde, binanın içindeki tekil bölümleri kastetmiş, böylece haliyle yüksek bir sayı vermiş oluyorsunuz” dedi. Bakanlığın ve cumhurbaşkanının birbirinden farklı verdikleri sayıların ortalamasının 2 milyon 200 bin bağımsız bölüm olduğunu söyleyen Kara, “Bu sayının, kaç yapının dönüşümü ve inşasına denk geldiğinin anlaşılmadığına” dikkat çekti.

Bu verilerle her yapıda en az dört bağımsız birim olması durumunda bile en fazla 550 bin bina sayısına ulaşılacağına dikkat çeken Kara, “Bakanlık verdiği yanıtta riskli bina sayısını en az 6.5 milyon olarak belirtiyor. Demek ki iktidar, ilgili yasanın çıktığı günden bugüne geçen 13 yılda depreme karşı dayanıksız olan 6 milyon yapının yüzde 10’unu bile dönüştürememiş oluyor” dedi. Kara, “İktidar kurmayları hesabımızı beğenmiyorlarsa şeffaf ve gerçek verileri yayımlamalı” ifadelerini kullandı.