İktidarın hazırladığı sansür yasasını protesto ettiler: ‘Gerçekler kazanacak’
CHP Gençlik Kolları İstanbul'da AKP ve MHP’nin hazırladığı sansür yasasını protesto etti.
AKP ve MHP’nin hazırladığı sansür yasasının ilk 14 maddesi kabul edilirken tasarıya tepkiler de sürüyor. CHP Gençlik Kolları dün İstanbul’da “Sansüre hayır” demek için bir araya geldi.
“Özgürlük senin, benim değil hepimizin” başlığıyla düzenlenen eylemde, “Susma haykır, sansüre hayır” ve “Özgür basın susturulamaz” sloganları atıldı. “Düşünceden korkanlar sansürle kurtulamayacaklar” dövizleri açılan eylemde konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, “Tarihteki hiçbir baskıcı yönetim özgürlüklerin önüne geçmemiştir. AK Parti de geçemeyecektir. Er ya da geç gerçekler, özgürlükler kazanacaktır. CHP’nin iktidara geldiği ilk hafta bu yasayı kaldıracağız” dedi.
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