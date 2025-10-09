İktidarın hedef gösterdiği 19 isme, jandarmayla operasyon düzenlendi: Ünlülere gözdağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında İrem Derici, Hadise Açıkgöz, Dilan ve Engin Polat gibi isimlerin aralarında bulunduğu 19 tanınmış isme, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar kapsamında 19 kişi, ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Soruşturmada ünlü isimler hakkında, “uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” değil, “uyuşturucu madde kullanmak” suçlamasıyla işlem yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, ünlü isimlere herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığını, ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacaklarını duyurdu.

GİZLİLİK KARARI İDDİASI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Sevinç Oraz, dosyada gizlilik kararı olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Herhangi bir şekilde belirlenmiş, önümüze konulmuş, ifade anlamında herhangi bir şey olmadı. Uyuşturucu madde kullanmadıklarına yönelik beyanlarımız, delillerimiz sabit. Raporlar da ortadaydı. Yaşanan şeyin neye ilişkin olduğunu anlayabilmek mümkün değil. Test vermeye gidecekler, ifadeler tamamlandı. İfade bittikten sonra çıkacaklardır. Kan, idrar ve saç testleri de temiz. İhbara yönelik ifadeleri alındı. Dosyada gizlilik kararı olduğu söyleniyor.”

SÜT POMPASI TALEBİ

İfadeleri ve kan örnekleri alınan ünlü isimler arasında, bir ay önce doğum yapan oyuncu Meriç Aral Keskin de yer aldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen Meriç Aral Keskin, işlemler sırasında bebeğini besleyebilmek için “süt pompası” talep etti.

Öte yandan operasyon kapsamında evinden alınan bir diğer isim olan şarkıcı İrem Derici’nin ise operasyon günü, uzun süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile sözleneceği öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan bazı isimlerin son dönemdeki siyasi çıkışları ve ilişkileri dikkat çekti. Gözaltına alınanlar isimlerden Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Birce Akalay ve Özge Özpirinçci’nin, sekiz aydan uzun süredir Gezi Parkı’na yönelik suçlamalarla cezaevinde tutulan menajer Ayşe Barım’ın sanatçısı olduğu öğrenildi.

Kızları gözaltına alınan eski haber spikeri Defne Samyeli ise son günlerde yaptığı siyasi çıkışlar ve tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’nın programına konuk olmasıyla dikkat çekmişti.

Gözaltındaki isimlerden şarkıcı Hadise ise sahne kıyafetleri ve dans şovları nedeniyle sık sık iktidara yakın medya tarafından hedef gösterilirken gözaltındaki bir başka oyuncu Demet Evgâr ise kadın haklarıyla ilgili yaptığı çalışmalar ve muhalif tutumuyla biliniyor.

Gözaltına alınan isimler şu şekilde: Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgâr Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan .

MUHALİF OLDUKLARI İÇİN Mİ?

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan çok sayıda sanatçının geçmişte muhalif paylaşımlarda bulunmaları da dikkat çekti. Gözaltına alınan ünlülerin hemen hemen hepsi, özellikle 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan operasyonlara ve devam eden protestolarda öğrencilerin tutuklanmasına tepki vermişti.

- Demet Evgar Babataş: 19 Mart operasyonları sonrası boykot çağrılarına destek vermiş ve “Çocukları serbest bırakın” kampanyasına destek verdiği bir paylaşım yapmıştı.

- Birce Akalay: İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstererek “Adalet bazıları için bir engel, bazıları için bir araçtır; tıpkı demokrasi gibi. ortaçağ’da engizisyon mahkemelerinden farksız bir zamandan geçiyoruz” demişti.

- Hadise Açıkgöz: Sosyal medya hesabından şunları yazmıştı: “Adalet ve özgürlük yolunda yan yana durabilmek, en önemli şeydir. Adalet, özgürlük ve eşitlik gibi değerleri yıllardır savunuyorum ve bu yolda kararlılıkla yürümeye devam ediyorum. Gençler, haklarını savunmak ve seslerini duyurmak istediklerinde, karşılaştıkları engellerle mücadele ediyorlar. Tüm ümidimizi bağladığımız gençlerimizin umutlarını kırmadan, özgürce var olmalarına engel olunmamalı. Çünkü bu ülkenin gerçek geleceği, gençlerimizin ellerinde.”

- İrem Derici: 19 Mart sürecinde sevgilisinin doğum gününde kendisi için hazırladığı koreografiyle çektiği dans videosunu gündem yoğunluğu sebebiyle paylaşamayınca sinirlendiğini ifade ettiği bir paylaşımda, “O gün çekip paylaşmak asla içimizden gelmedi” demişti.

- Özge Özpirinçci: İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından tepki gösteren ünlülerin arasında yer almıştı. Öğrencilerin tutuklanmasına ilişkin Özpirinççi destek verdiği paylaşım yapmıştı.

- Kaan Yıldırım: 19 Mart protestoları sırasında sosyal medya hesabından “Barışçıl protesto bir insan hakkıdır” başlıklı bir içerik paylaşmıştı.

- Kubilay Aka: CHP’nin mitinginden fotoğraf paylaşarak “Miting alanında olan, olmayan milyonlar demokrasi ve özgürlük istiyor. Seçme, seçilme hakkımız ve kardeşlerimizi serbest bırakın” demişti. Aka, Espressolab boykotuna da destek vermişti.

- Zeynep Meriç Aral Keskin: Saraçhane’ye katıldığı için tutuklu bulunan öğrencilerin ailelerinin “çocuklarımıza dokunmayın” yazılı pankartlı fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.

- Mert Yazıcıoğlu: Sosyal medya üzerinden İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik “Seçilmiş bir belediye başkanının, hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınması, hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan görevden alınması veya yerine merkezi yönetimce kayyum atanmasının gündeme getirilmesi halk iradesine darbedir” demişti.

- Berrak Tüzünataç: Seçim döneminde muhalif paylaşımlarıyla biliniyordu. Tüzünataç, telefonuna dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yollanan mesajlara da sosyal medya hesabından tepki göstererek “Sayın Soylu, beni her gün kaçta nerede olacağınızla ilgili bilgilendirmek zorunda değilsiniz. Gerçekten. Ben merak edersem sizi bulurum” ifadelerine yer vermişti.

- Feyza Altun: Nikâhını kıyan İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstererek “Dün olduğu gibi bugün de her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa bedeli özgürlüğüm olsa bile karşıyım” demişti. n Metin Akdülger: CHP’nin mitingini paylaşmıştı.

- Ceren Moray Orcan: 19 Mart operasyonlarına tepki göstererek katıldığı bir eylemden “Bütün mümkünlerin kıyısındayız” pankartını paylaşmıştı.

- Duygu Özaslan Mutaf: İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından “Cumhuriyeti Atatürk kurdu biz yaşatacağız” pankartı taşıyan küçük çocukların yer aldığı eski tarihli bir fotoğrafı paylaşmıştı.

- Derin Talu ve Deren Talu’nun annesi Defne Samyeli, CHP’nin mitinginden fotoğraf paylaşmıştı. Samyeli ayrıca geçen günlerde, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı’nın programına konuk olmuş, yandaş bir gazeteciyle Türklük üzerine tartışmaya girmişti.