İktidarın ‘Konteynerleri temmuzda boşaltın’ tebliğine depremzedeler tepki gösterdi: Beni sokağa atacaklar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan konteyner kentlerde skandalın ardı arkası kesilmiyor. En son haziran ayı olarak belirlenen “Konteyner kentlerin boşaltılması talebi” temmuza ertelenmişti. Temmuz ayı için depremzedelere yeniden tebliğ edildi. İddiaya göre, temmuzda konteynerlerini boşaltmayanlar polis ve jandarma zoru ile çıkartılacak. Özellikle başta bekâr ve işsiz anneler, engelli bireyler, yaşlılar ile ev sahibi olmayan kiracı depremzedeler isyan ediyor. Anahtar teslimi alanın dahi henüz yerleşemediği deprem konutlarının çoğu yapım aşamasında. Evleri bitip yerleşenler ise TOKİ’lerdeki dairelerin su basması, duvarların çatlaması, çatı akmaları, güvenlik ve ulaşım sorunları nedeni ile kriz niteliğinde sorunlar yaşıyor.

Hatay İskenderun’daki konteyner kentte kızı ile yaşam savaşı veren İpek Çalış, “3 buçuk yıldır bu konteynerdeyim. Eşim yok kızıma tek başıma bakıyorum. Kızım küçük olduğu için bırakıp işe gidemiyorum. Bakacak kimse de yok. Kaymakamlığa gittim, AFAD’a gittim yoksulluğumuzu anlattım. Depremden önce kiralar çok uygundu şimdi 1+1 evi 15-20 binden aşağıya tutamıyoruz, bunu da belirttim ama hiç ilgilenmediler. Resmen devlet bizi sokağa atıyor” dedi.

Çalış, “Depremden sonra eşya yardımı yapılacak diye söz verildi ama hiçbir şey görmedik. Hazır konteynerlerin için mini buzdolabı ve klima vardı. 3 buçuk yıldır kullanıyoruz artık eskidi ama onları bile istiyorlar. Tek istediğim sokakta kalmamak kızımla. Yeter artık duyun sesimizi” diye konuştu.