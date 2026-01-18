İktidarın yatırım programında ayırdığı kaynak tepki çekti: İzmir Körfezi’ne 18 milyon!

2026 Yılı Kamu Yatırım Programı’nda “İzmir Körfezi’nin Dijital İkizinin Oluşturulması İzmir Körfezi Bütünleşik Modelleme Sistemi” projesi için bu yıl sadece 18 milyon lira kaynak ayrılması dikkat çekti. Toplam tutarı 40 milyon lira olan projenin 2027 yılında tamamlanması öngörülüyor. CHP İzmir Milletvekili, Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı Seda Kâya Ösen, geçen yıl İzmir Körfezi’nin temizliğine bir kuruş dahi ayrılmadığını, bu yıl “Bakın biz buraya da hizmet götürüyoruz” demek için sembolik bir bütçe belirlendiğini ifade etti. Ösen, “Derdi İzmir olanın ayrılan bu ödeneğe ses yükseltmesi gerekir. Kim susuyorsa bilinsin ki derdi İzmir’in sorunları değildir” dedi. Ösen, şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yılki kamu yatırım programında iktidarın İzmir Körfezi temizliği için bir kuruş dahi ayırmadığını dile getirmiştim. Bu yıl ‘sözde’ bir kaynak ayrıldığını görüyoruz. ‘Sözde’ diyorum çünkü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 2026 yılı kamu yatırımları için toplam 31 milyar 667 milyon 806 bin TL’lik bir kaynak ayrıldı. Bu kaynağın 18 milyon lirası İzmir Körfezi temizliğine ayrılırken, İzmit Körfezi temizliği için 900 milyon TL’lik bir kaynak ayrılıyor.”

‘YANLIŞ ANLAŞILMAK İSTEMEM’

Ösen, iktidarın İzmit Körfezi’ne gösterdiği özeni İzmir’e göstermediğine işaret ederek, şunları söyledi:

“Burada yanlış anlaşılmak istemem. Onlara ‘Neden kaynak ayırdınız?’ demiyorum. ‘Bize neden kaynak ayrılmıyor?’ diye soruyorum. Devletin kurumu 81 il arasında hizmet götürürken ayrım yapar mı? Ne yazık ki yapılıyor. Geçen yıl ‘İzmir üvey evlat mı?’ diye sormuştum. Bu yıl belgelendi. Evet, İzmir iktidar için üvey evlat. Kocaeli İzmit Körfezi temizliğine ayrılan 900 milyon TL’lik kaynağın sadece yüzde 2’si yani 18 milyon TL’si İzmir’e ayrılıyor. Bu bütçe ile İzmir Körfezi’nin sorunlarına nasıl çözüm bulunacak? Sürecin bu yıl da takipçisi olacak, İzmirli’nin verdiği verginin karşılığını alması için var gücümle çalışacağım. Derdi İzmir olanın İzmir’e reva görülen bu bütçeye ses yükseltmesi gerekir. Yükseltmiyorsa bilinsin ki derdi İzmir ve İzmirli’nin refahı değildir.”