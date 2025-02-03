İl Milli Eğitim Müdürü'nden kadın öğretmenlere tepki çeken 'öneri': 'Benim hanım çalışmıyor, siz de çalışmayabilirsiniz'
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın’ın kendisini ziyaret eden ve şikayetlerini dile getiren kadın öğretmenlere “Meslekten ayrılıp, evde oturabilirsiniz. Benim hanım da çalışmıyor. Siz de çalışmayabilirsiniz” dediği öne sürüldü.
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, iddiaya göre kadın öğretmenlere “Özel hayatınızı işe göre düzenleyin. Meslekten ayrılıp, evde oturabilirsiniz. Benim hanım da çalışmıyor. Siz de çalışmayabilirsiniz” ifadesini kullandı.
Haberes’ten Ayhan Aydıner’in aktardığına göre norm kadro fazlalığı sebebiyle ilçelerde görevlendirilen 22 kadın öğretmen şikayetlerini dile getirmek için Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile görüştü.
Aile olarak resen atamalar yüzünden büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatan öğretmenler; “Bu görevlendirmeler Eğitim yılı sonuna ertelenemez mi? Bu durum yüzünden aile birliğimiz parçalanıyor. Çocuklarımız olumsuz yönde etkilenecek. Çok mağduruz” diyerek şikayetlerini dile getirdi.
"MESLEKTEN AYRILIP, EVDE OTURABİLİRSİNİZ"
İddiaya göre Aydın, kadın öğretmenlere “Özel hayatınızı işe göre düzenleyin. Meslekten ayrılıp, evde oturabilirsiniz. Benim hanım da çalışmıyor. Siz de çalışmayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.
ESKİ SÖYLEMLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Aydın, 31 Ağustos 2023’de yaptığı Okul Müdürleri Toplantısında “Bindallı giyen kadının ahlaka mugayir (aykırı) durumu mümkün değildir”, “Kapalı giyinen bir kadının ahlaksızlık yapması mümkün değildir” gibi ifadeler ile gündeme gelmişti.
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