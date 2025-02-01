Emekli öğretmeni dolandıran şüpheliler yakalandı

Yayınlanma: 01.02.2025 - 09:57

Güncelleme: 01.02.2025 - 09:57

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, telefonla kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak emekli öğretmen A.T’yi dolandırdığı iddia edilen iki zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler, A.T’yi arayarak terör örgütlerine yönelik bir operasyon yürütüldüğünü, mal varlığını devretmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine A.T., sahip olduğu iki daire, bir köy evi ve üç zeytinlik bahçesini satıp, dolandırıcılara toplam 25 milyon lirayı elden teslim etti.

Dolandırıldığını fark etmeyen A.T., bankadaki kalan 4 milyon lirasını da çekerek şüphelilere vermek istediği sırada polis ekipleri operasyon düzenledi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Parayı almak için A.T’nin ikametine gelen zanlılardan T.E., suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede T.E.’nin Mersin, Kayseri, Antalya ve Bayramiç’te de benzer dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla bağlantılı diğer zanlı R.G. ise İstanbul’dan Ayvacık’a gelirken gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu devam eden R.G.’nin de dolandırıcılık şebekesiyle bağlantısı araştırılıyor.