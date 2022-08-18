İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden ALES açıklaması

18 Ağustos 2022 Perşembe, 16:26

Afyonkarajisar İl Ngus ve Müdürlüğü, hafta sonu yapılacak ALES sınavıyla ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “ÖSYM Başkanlığı tarafından 21 Ağustos 2022 tarihinde 2022 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) yapılacaktır. Sınava katılacak adaylardan kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C kimlik kartı almak isteyenlere ‘Sınava Giriş Belgesi’ ve bir adet biyometrik fotoğrafını yanında getirerek yeni T.C Kimlik Kartı düzenleninceye kadar ‘Geçici Kimlik Belgesi’ verilebilmesi ve MERNİS Nüfus bilgilerinde sorun olan adayların bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün 21 Ağustos 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır” denildi.



