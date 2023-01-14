İlaç kıtlığı sürüyor, eczacılar; ‘imdat çığlığımızı duyun’ diyor

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 18:46

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 18:46

Eczanelerdeki ilaç yokluğu sağlık sektörünü de hastaları da isyan ettirecek boyutlara ulaştı. Son olarak Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), çareyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya açık mektup yazmakta buldu.

TEİS’in mektubunda Koca’ya şöyle seslenildi:

“Twitter paylaşımınızda ‘Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz' şeklindeki ifadenizin üzerinden 3 hafta geçmiş olmasına rağmen hastalarımız reçetelerindeki ilacı bulabilmek için hala eczane eczane gezmek zorunda kalıyorlar.”

‘İLAÇ YOKLUKLARIYLA BAŞ EDEMEZ HALE GELDİK’

İlaç tedarik sorunlarına dikkat çekilen ve Bakan Koca'ya hitaben yazılan açık mektup şöyle:

“Ülke genelinde 29 bin noktada ilaç ve eczacılık hizmeti vermeye çalışan eczacılar olarak artık ilaç yokluklarıyla başedemez hale geldik.

İlaç Fiyat Kararnamesindeki güncelleme ve sektör temsilcileriyle yaptığınız görüşmeden sonra 17 Aralık 2022 tarihindeki Twitter paylaşımınızda “Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz” şeklindeki ifadenizin üzerinden 3 hafta geçmiş olmasına rağmen hastalarımız reçetelerindeki ilacı bulabilmek için hala eczane eczane gezmek zorunda kalıyorlar.

‘İLK DEFA BU KADAR ÇARESİZ HİSSEDİYORUZ’

Eczane eczacıları olarak artık kendimiz ve yakınlarımız için bile ilaç bulamaz hale geldik.

Komşu eczanelerden takasla aldığımız ilaçlar da arkası gelmediği için tükendi. İlk defa kendimizi bu kadar çaresiz hissediyoruz.

‘NÖBETÇİ ECZANE SAYISINI ARTIRARAK ÇÖZÜLEMEDİ ÇÜNKÜ…’

Eczane eczacıları olarak tek bir kuruş ekstra nöbet ücreti almadan, her türlü masraf kendimize ait olarak ve de nöbet ertesi izni olmadan hizmete devam eden bir mesleğin mensuplarıyız.

Bizim bu fedakar çalışmamıza karşılık ilacın bulunmaması sorunu; ‘nöbetçi eczane sayısını artırarak' çözülemedi. Zira bir nöbetçi eczanenin bulamadığı ilacı diğer nöbetçi eczane de bulamıyor. İlaç yokları yüzünden nöbetlerde sözlü ve fiili saldırılara muhatap olduğumuz için birçok meslektaşımız nöbet bile tutmak istemiyor.

‘BAZI FİRMALAR SİZİ YANILTMAYA ÇALIŞIYOR’

Sayın Bakanım, ilaçların bulunamıyor olması insan ve toplum sağlığı için ciddi bir sorun haline gelmiş durumdadır.

Bazı ilaç firmaları depolarda bulunmayan ilaçları için kampanyalar yaparak adeta ilaçları piyasada var ve bulunuyormuş gibi algı yapmaya, sizi ve halkımızı yanıltmaya çalışıyorlar.

‘İMDAT ÇIĞLIĞIMIZIN ARTIK DUYULMASINI İSTİYORUZ’

Gerçek fiili durumla ilgisi olmayan bu gibi hareketler ve yaşadığımız yıkıcı sorunun devamı yüzünden biz eczane eczacıları olarak derdimizi anlatmak ve sesimizi duyurmak için bu açık mektubu kaleme almak zorunda kaldık.

Biz sadece görevimiz olan ‘ilaç hizmeti” vermek istediğimiz için bu ‘imdat' çığlığımızın artık duyulmasını istiyoruz.

Bunun için de ilacın bulunabilir ve ulaşılabilir olmasını istiyoruz. Çünkü bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır.

Çözümün çok yakın olduğunu belirttiğiniz tarihten bu yana hala aynı sıkıntılarımız mevcut, firmalardan eczanelerimize ilaç akışı normale dönmedi.

Açıkçası eski SSK günlerine dönmekten korkuyoruz! Tüm imkanlarınızı seferber edeceğinize olan inançla sorunun bir an önce giderilmesi için gereğini arz ve talep ediyoruz.”